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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение на НПС в Самарской области

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" совместно с подразделениями Федеральной противопожарной службы (ФПС) по Самарской области МЧС России провело плановое пожарно-тактическое учение в резервуарном парке нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель — отработка взаимодействия подразделений ФПС с персоналом НПС "Самара-1", повышение готовности сил и средств к ликвидации возможного пожара.

Согласно легенде учения в результате удара молнии в крышу резервуара объемом 20 тыс. куб. м произошло воспламенение нефти. Система автоматического пожаротушения не сработала в результате сбоя программного обеспечения. После получения сигнала персонал станции произвел необходимые технологические переключения. На место условного пожара оперативно прибыли представители договорного подразделения пожарной охраны — личный состав ФГБУ "8-й отряд ФПС ГПС по Самарской области", добровольная пожарная дружина предприятия, представители службы безопасности и медицинский персонал.

Первоначально "тушение" осуществлялось подслойным способом от передвижной пожарной техники с подачей пены. После условной угрозы вскипания и выброса нефти из резервуара была произведена передислокация сил и средств, проведена подготовка к пенной атаке сверху с помощью двух пеноподъемников. Тушение продолжилось комбинированным способом с одновременным охлаждением соседнего резервуара. Площадь условного пожара составила более 1,5 тыс. кв. м. Дополнительно было обеспечено охлаждение дыхательной арматуры резервуара. Прибыли прицепы с запасом пенообразователя. Условный пожар был ликвидирован в нормативные сроки.

Участие в мероприятии приняли 32 человека, использовалось восемь единиц техники. По итогам была дана положительная оценка эффективности действий всех подразделений. Персонал пожарных служб показал слаженность действий и обеспечил тушение условного пожара в нормативные сроки. Программа пожарно-тактического учения была выполнена успешно в полном объеме.

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