Самарские студенты стали финалистами специального трека российской национальной премии "Студент года. IT"

Названы имена 100 участников заочного этапа, которые прошли в финал специального открытого трека Российской национальной премии — "Студент года. IT" Российского союза молодежи. Мероприятие состоится с 15 по 19 ноября 2023 года на базе Самарского государственного экономического университета в рамках 10-летия Российской национальной премии "Студент года".

Проект пройдет по пяти профильным номинациям.

"Сегодня Российская национальная премия "Студент года" — это масштабный конкурсный и образовательный проект Российского союза молодежи. И мы им гордимся не просто как инициаторы и организаторы. Популярность проекта в студенческой среде и её развитие, масштабирование, появление профильных треков говорят сами за себя. "Студент года. IT" —уникальный образовательный конкурс для обучающихся образовательных организаций высшего образования Российской Федерации от 18 до 27 лет, имеющих особые достижения в IT-сфере, при этом необязательно учиться по профилю", — отметил заместитель председателя Российского союза молодежи Алексей Кривицкий.

Специальный трек премии направлен на выявление, поддержку и продвижение талантливой студенческой молодежи Российской Федерации. Участие в финале проекта примут 100 участников из более 60 регионов России. От Самарской области за победу будут бороться 8 ребят: Сергей Басипов, Александр Ефимов, Даниил Кухно, Антон Прокопенко, Эвелина Байбулатова, Евгений Волковинский, Софья Реснянская, Виктория Сергеева.

Основная цель конкурса — поддержка обучающихся образовательных организаций, имеющих особые достижения в области математики и компьютерных наук, информационной безопасности, фундаментальной и прикладной информатики, бизнес-информатики и дизайна.

В 2023 году участники премии примут участие в 5 номинациях: "Программист", "Web-дизайнер", "Тестировщик", "Администратор баз данных", "Специалист по информационной безопасности".

Финальные конкурсные задания направлены на индивидуальную и коллективную работу участников и включают следующие форматы: презентационные задания на оценку достижений; решение кейсов от экспертов и партнеров конкурса (ситуационные задачи) на оценку профессиональных знаний, навыков и компетенций; специальное задание для каждой номинации; профессиональные тестирования; хакатон, где участники должны будут в определенных условиях решить заданную проблему.

Вся актуальная информация о проекте доступна в официальной группе Российской национальной премии "Студент года" Российского союза молодежи.

Отметим, что организаторами конкурса являются: министерство науки и высшего образования Российской Федерации, министерство просвещения Российской Федерации, общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи", правительство Самарской области, ФГБОУ ВО "Самарский государственный экономический университет" при поддержке федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).