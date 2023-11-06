Кирилл Щербина: "Работодатель обращает внимание на знания, которые дает ПГУТИ"

Сложно ли начинающему кибербезопаснику устроиться на работу, и что дает учеба в университете, кроме академических знаний? О своем опыте редакции журнала "Цифра" рассказал выпускник Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, ведущий специалист по кибербезопасности ПАО "МегаФон" Кирилл Щербина.

— Расскажите о своей учебе в ПГУТИ: в каком году поступали, на какой факультет?

— Поступал в 2016 году на направление "Информационная безопасность телекоммуникационных систем". Обучение разбито на две части, первые два курса на факультете базового телекоммуникационного образования, а оставшиеся курсы на факультете телекоммуникаций и радиотехники.

— Почему выбрали именно эту специальность?

— Считаю, что без информационной безопасности в современном мире тяжело представить работающие онлайн-банки и современные предприятия. Почти все сейчас трудятся за компьютерами, многие подключаются к Интернету. А в Сети легко стать мишенью для злоумышленников. Поэтому не только бизнесу, но и простым людям пора задуматься о своей "кибергигиене". В этом вопросе им могут помочь специалисты.

— Кто из преподавателей внес наибольший вклад в формирование вас как профессионала?

— Можно долго перечислять тех, кто запомнился. Пожалуй, самый большой вклад в профессиональном направлении для меня совершили Ирина Сергеевна Поздняк и Игорь Сергеевич Макаров. В моменте, когда я хотел уйти в смежное направление (разработку программ), они предложили поучаствовать в соревнованиях CTF (соревнования, где команды решают прикладные задачи в области кибербезопасностиприм. — Прим. ред.). В процессе я понял, что не зря выбрал профессию кибербезопасника, и решил, что хочу работать именно в этом направлении.

— Поддерживаете ли сегодня отношения с альма-матер?

— Да, до сих пор общаюсь с преподавателями, студентами, вместе проводим мероприятия, обмениваемся опытом, надеюсь, что это полезно не только мне.

— Как вы оцениваете знания, полученные в ПГУТИ? Пригодились ли они в работе?

— Конечно. Хотя, будучи студентом, я думал, что некоторые знания никогда не пригодятся мне в работе. Такие мысли посещали меня в основном в первые годы обучения, когда преподаватели формировали в наших головах т. н. "фундамент". Как же я ошибался! Именно эти знания зачастую ищет во вчерашнем студенте работодатель.

В то же время нельзя останавливаться только на том, что дают в университете, нужно продолжать учиться и за его стенами. Потому что дать все необходимое за время обучения, даже за пять лет, не всегда возможно.

— Помогли ли вам в работе навыки, полученные в ходе подготовки научных вузовских работ? Продолжаете ли заниматься исследованиями и сейчас?

— Помогли. На работе всегда приходится анализировать: новости мира информационной безопасности, актуальные угрозы, атаки и технологии. Потом делимся тем, что узнали, с коллегами, выступаем друг перед другом с презентациями. В какой-то степени это напоминает семинары в университете. Также приходится заниматься составлением отчетов и работой с документами. В вузе это многим не нравится, но навык составления действительно важен в работе. Поэтому если не ради стипендии, то ради опыта стоит хотя бы иногда писать статьи, составлять грамотные презентации и разговаривать с аудиторией.

Непосредственно научными исследованиями я сам сейчас не занимаюсь, только помогал пару раз студентам с темами для их работ.

— Насколько, на ваш взгляд, помог вам вуз в поиске себя и своего карьерного пути?

— Несомненно, помог и предопределил, кем я стану. Именно благодаря всем знакомствам, знаниям, опыту, работам я попал в безопасность и планирую дальше работать в том же направлении.

— В какой компании работаете сейчас? По выбранной специальности или меняли профиль?

— На данный момент работаю в ПАО "МегаФон" по специальности.

— Как вы устроились туда — остались после практики или нашли место работы самостоятельно?

— Вместе с одногруппником мы участвовали в соревнованиях по кибербезопасности, CTF, киберполигонам. Перед самым получением диплома его позвали работать в ПАО "МегаФон", после чего он порекомендовал меня. Так я тут и оказался.

— О каких интересных рабочих проектах вы могли бы рассказать?

— К сожалению, более подробно о работе рассказать не могу: такова специфика моей профессии. Зато могу поделиться интересным проектом, который мы вместе с другими выпускниками и студентами реализуем в стенах вуза. Уже второй год мы проводим школьные и студенческие олимпиады, соревнования по кибербезопасности. Очень рад, что много ребят из разу в раз приходят к нам, чтобы участвовать и побеждать. У всех определенно есть интерес к данному направлению, надеюсь, то, что мы делаем, поможет им найти себя в будущем.

— На что обращает внимание работодатель? Как вы видите свое дальнейшее развитие в профессии?

— Я был на многих собеседованиях с обеих сторон: и как интервьюер, и как интервьюируемый. Точно могу сказать, что работодатель обращает внимание на ваши базовые знания (а их и дает ПГУТИ), а также слушает то, как вы изъясняетесь, что говорите и о чем. В информационной безопасности уже на старте важно владеть достаточно большим объемом знаний. Эта профессия подразумевает, что вы должны быть и математиком, и системным администратором, и немножко программистом.

— Чтобы вы могли бы сказать нынешним выпускникам школ: как выбрать вуз и специальность — по душе или "по перспективности"?

— Это очень тяжелый выбор для многих, мне, наверное, просто повезло, что мое "по душе" совпало с тем, что сейчас востребовано и перспективно. Мое личное пожелание для будущих абитуриентов — мыслить рационально, но присматриваться к тому, что вызывает интерес. Возможно, стоит выбрать что-то смежное, оставив для себя возможность переквалифицироваться.

— Какие преимущества, на ваш взгляд, дает учеба в ПГУТИ?

— За время моей учебы и уже после выпуска в университете произошло много улучшений: появился собственный киберполигон, начали строить бассейн, сделали ремонт, установили новое оборудование. Здесь людям небезразлично свое будущее и будущее университета, поэтому никто не стоит на месте и становится только лучше. Также всегда проводится много мероприятий от самого вуза, все они бесплатные: курсы, секции, соревнования, олимпиады, как профильные, так и нет. Благодаря этому можно развиваться и отдыхать даже в стенах вуза.