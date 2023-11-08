16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Студент из Самары стал серебряным призером "ОлимпПГУТИ 2023" Проекты Самарской области участвуют в народном голосовании премии #МЫВМЕСТЕ Самарские студенты стали финалистами специального трека российской национальной премии "Студент года. IT" "Не работа, а миссия": специалисты молодежной политики повысят свою квалификацию Для молодежи проведут образовательные медиамастерские форума "Контекст"

Молодежная политика Общество

Студент из Самары стал серебряным призером "ОлимпПГУТИ 2023"

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ПГУТИ завершилась ежегодная олимпиада по информационной безопасности "ОлимпПГУТИ 2023". Ее участниками стали образовательные организации высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, реализующие направление подготовки "Информационная безопасность".

Фото: департамент информационных технологий и связи CO

Из 549 участников отборочного этапа, представлявших 45 образовательных организаций из 38 городов, 8 федеральных округов, в финале соревновались 25 студентов из 16 инженерных вузов со всей страны. В числе победителей — студент Самарского государственного технического университета Станислав Скрипник. Он взял серебро. Золото досталось студенту из Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева (КАИ), и третье место занял студент из Южно-Уральского государственного университета.

В финальном этапе ребятам необходимо было решить олимпиадные задачи на знание современных языков программирования применительно к сфере информационной безопасности (ИБ), продемонстрировать умение разбираться в стандартах шифрования, скриптах, SQL запросах. Кроме того, задачи включали в себя элементы форензики, требующие навыки анализа ssh и серверных логов, поиска часто встречающихся уязвимостей.

"ОлимпПГУТИ" проводится в целях популяризации профессиональной деятельности, связанной с информационной безопасностью, и направлена на отработку и независимую оценку практических навыков студентов по защите от современных кибератак.

В настоящее время спрос на ИБ-специалистов очень высок и будет расти в перспективе. С каждым годом появляются новые угрозы, направленные на выведение полностью или частично из строя объектов критической информационной инфраструктуры, причинение ущерба государственному управлению, а также нарушение устойчивости экономики в целом. И задача — им противостоять.

Так, в 2022 году число кибератак на Россию выросло на 80%. В первом полугодии этого года количество инцидентов на четверть превысило показатели предыдущего полугодия. Во втором квартале 2023 года было выявлено 325 тыс. инцидентов в области ИБ, что на 12% больше, чем в первом квартале и на 38% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Тенденция на увеличение числа инцидентов, сформировавшаяся еще в конце прошлого года, не только сохранилась, но и усилилась. На фоне этого Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал важность подготовки и сохранения высококвалифицированных кадров в регионе. ПГУТИ успешно справляется с данной задачей.

"Самарская область ведет успешную системную работу по киберзащите. У нас функционирует Региональный центр кибербезопасности с полностью укомплектованным штатом профессионалов, который круглосуточно, в режиме 24/7, обеспечивает безопасность инфраструктуры электронного правительства, работоспособность систем, входящих в контур электронных ресурсов правительства, органов исполнительной власти и обеспечивает безопасность хранимой и используемой информации. За последние 12 месяцев центром обработано более 30 млн событий, зафиксировано и заблокировано более 4 млн вредоносных обращений, более 90 тыс. IP-адресов добавлены в черные списки. Мы очень тесно сотрудничаем с ПГУТИ, в том числе в вопросе подготовки высококвалифицированных кадров, особенно в таких сферах как кибербезопасность, системное администрирование, базы данных. Сегодня эти направления особенно востребованы на рынке труда", – отметил врио заместителя председателя Правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

"Победитель получает не только призы, но, прежде всего, возможность в будущем трудоустроиться в крупную компанию. У нас представлено очень много индустриальных партнеров, которые оценивают участников олимпиады, выбирают себе лучших. Для ребят это возможность сделать профессиональную карьеру в сфере информационной безопасности", — сообщил ректор ПГУТИ Вадим Ружников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Глава региона подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"

Глава региона подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3