От беспилотников до культуры: слагаемые национальной идентичности раскрыли на марафоне "Знание.Первые"

О достижениях, создающих основу для новых побед России, выдающихся личностях и героях нашего времени, которыми гордится страна, говорили участники федерального просветительского марафона "Знание.Первые" общества "Знание". Марафон стартовал в день открытия Международной выставки-форума "Россия" и открыл масштабную образовательную программу, которая пройдет до 12 апреля 2024 года на ВДНХ.

За три дня в шести павильонах марафона выступили более 190 выдающихся лекторов, их слушали, задавали вопросы, делились мнениями свыше 15 тысяч молодых людей. Онлайн-трансляции лекций марафона собрали больше 150 млн просмотров на официальном сайте телеканала Знание.ТВ и в социальных сетях Общества "Знание".

Как подчеркнул, подводя итоги марафона, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко: "Нам было очень важно совместить марафон Общества "Знание" с открытием выставки "Россия", потому что, на мой взгляд, ее можно описать двумя словами, а точнее, двумя чувствами: гордость и мечта. И 70% участников марафона сказали, что стали больше гордиться своей страной. Причем интересно, что если на старте многие в качестве предмета гордости называли общеизвестные факты: например, что мы страна, впервые полетевшая в космос, создавшая первую вакцину от ковида, — то затем узнали, что мы — номер один по производству пшеницы и сельскохозяйственной продукции, номер один в атомной энергетике, что мы единственные, у кого есть атомные ледоколы, у нас уникальные технологии в транспорте, например беспилотные такси, уникальные разработки в сфере искусственного интеллекта, в медицине, науке".

Он также отметил, что достижения, вызывающие гордость сегодня, еще вчера были чьей-то мечтой. Именно поэтому молодым людям важно увидеть не только наши успехи как результат, но и людей, которые их создавали.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин не раз говорил, что главный повод для гордости России — это люди, которые здесь живут. Поэтому для ребят важно не просто увидеть уникальные достижения "Газпрома", Роскосмоса, Росатома, Сбербанка, "Яндекса", а также других компаний или отраслей — важно увидеть людей, которые это делают сегодня, посмотреть им в глаза, задать вопросы. Глядя на них, ребята принимают свое решение: кем быть, о чем мечтать. Потому что, если они видят результаты, которые являются основанием для гордости, видят людей, которые смогли это сделать, у них появляется уверенность, что они тоже смогут. И это меняет масштаб их мечты, амбицию их мечты. А от того, о чем мечтают наши ребята, школьники и студенты, насколько смело они могут мечтать, зависит не только их судьба, но и судьба страны", — резюмировал Сергей Кириенко.

В числе первых посетителей международной выставки-форума "России" в день открытия были и жители Самарской области — зрители телемарафона, посвященного Дню народного единства.

"Самарский край — ты сердце всей России!", — под таким девизом Самарская область презентовала программу первого дня участия в выставке. Перед посетителями экспозиции предстало захватывающее зрелище: они смогли увидеть виртуальный запуск ракеты-носителя, полет и выход на околоземную орбиту космического корабля и уже с его борта, с космической высоты, очертания Самарской области, напоминающие форму сердца.

"Мы разработали целую программу культурных, образовательных, просветительских событий на нашем стенде, которые будут идти в течение всей выставки. Будут выступать творческие люди, спортсмены, конструкторы, инженеры, инноваторы. Они будут давать мастер-классы, вдохновлять людей на новые успехи, на самореализацию, на подвиги во имя нашей страны", — рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В течение трех дней марафона Общества "Знание" опытом и вдохновением с молодежью делились авторитетные государственные деятели Валентина Матвиенко, Дмитрий Песков, Андрей Белоусов, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Денис Мантуров, Ольга Любимова, Сергей Кравцов, Михаил Мурашко, Антон Силуанов, Валерий Фальков, Алексей Чекунков, Ирина Яровая, Дмитрий Мариничев, общественные деятели Екатерина Мизулина, Павел Савчук, главы и топ-менеджеры крупнейших госкорпораций и компаний Алексей Лихачев, Руслан Юнусов, Сергей Крикалев, представители научной сферы Геннадий Красников, Никита Марченков, Владимир Воеводин, зарубежные лекторы Ван Сяожань, Франческа Де Бардин и многие другие.

Для участия в марафоне зарегистрировались 68 тысяч молодых людей, и возможность приехать на его площадки получили жители всех регионов страны. Так, на площадках марафона побывали более 500 молодых ребят из новых регионов, в том числе: 250 человек из Луганской Народной Республики, более 140 — из Донецкой Народной Республики, 70 — из Запорожской области и 50 — из Херсонской области. Представители Самарской области также приняли очное участие в марафоне.

"Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" — уникальный проект, в рамках которого мне удалось побывать на выступлениях ученых, руководителей крупнейших компаний, успешных предпринимателей, мастеров культуры и искусства, государственных и общественных деятелей. Главная тема марафона — современные достижения нашей страны. Нашел для себя множество интересных выступлений, на которые буду опираться в процессе своей лекторской деятельности в рамках Российского общества "Знание", — отметил Владислав Дерябин, лектор Российского общества "Знание", магистрант Самарского университета, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ Школа 121 г. о. Самара.

Трек Знание.Суверенитет открыл солист Самарского академического театра оперы и балета, ополченец Донбасса Франсуа Модеме. В мае Франсуа принимал участие в фестивале антифашистской песни "Гитары в строю", который проходил в Самаре. Уроженец Франции приехал на Донбасс после событий 2015 года. Он откровенно рассказал, что был поражен духом его жителей, их верой в свою идею и борьбой за свободную жизнь. Артист отметил, что, несмотря на страшную картину вокруг, люди сохранили свою культуру, традиции, любовь к родному краю, и подчеркнул, что тогда его "душа нашла спасение на Донбассе". Франсуа ответил на вопросы ребят о том, как ему живется и работается в России, рассказал, что любит ездить по стране, знакомится с ней и восхищается даже маленькими деревнями, каждая из которых имеет свою изюминку. Артист спел для ребят свое любимое "Издалека долго течет река Волга". В российской культуре, по его словам, отражается русская душа. И подчеркнул, что тоже считает себя россиянином.

С ребятами встречались легенды спорта, искусства и культуры нашего времени: олимпийские чемпионы по фигурному катанию Роман Костомаров и Татьяна Навка, знаменитый футболист Игорь Акинфеев, народные артисты Российской Федерации Сергей Безруков, Евгений Петросян, Надежда Бабкина и даже участницы зажигательного фольклорного ансамбля "Бурановские бабушки", под чьи песни ребята не смогли усидеть на месте и стали танцевать. Записи лекций и дискуссий федерального просветительского марафона Знание.Первые можно посмотреть в открытом доступе на странице Общества "Знание" в ВК.

Самые активные участники марафона пообщались с выдающимися людьми не только на лекциях и дискуссиях, но и на встречах малого формата "без галстуков", задали вопросы и получили откровенные ответы. Такие встречи провели государственные деятели Максим Орешкин, Александр Новак, Мария Захарова, Игорь Кобзев, а также генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. Многие инициативные молодые люди приняли участие в работе Молодежной дирекции, обсудили ход программы и высказали предложения по концепции следующего марафона.

В программу также вошли фан-встречи с успешными блогерами, которые ответили на вопросы молодежи и провели автограф-сессии. Кроме того, все желающие участники марафона посетили индивидуальные карьерные консультации HR-специалистов и получили рекомендации по выбору профессии, написанию резюме, подготовке к собеседованию.

Одной из главных инноваций марафона Знание.Первые на этот раз стали образовательные экспозиции. В частности, во флагманском павильоне-лектории Российского общества "Знание" № 57 "Россия — Моя история" открылась интерактивная выставка "Лабиринт познания", где каждый может с помощью цифровых технологий совершить персонализированное путешествие в мир научных открытий и изобретений, изменивших жизнь человечества. Еще одной точкой притяжения в этом павильоне стала выставка работ участников национального фотоконкурса Знание.Россия, которые представили свой взгляд на достижения нашей страны в XXI веке.

Каждый день программа марафона Знание.Первые завершалась развлекательными событиями. Кульминацией программы 4 ноября стало шоу ГлюкʼoZы, во второй день ребят зарядил энергией Денис Майданов, а в третий день выступил Сергей Полунин — мировая звезда балета, хореограф, режиссер и продюсер.

По традиции на площадках просветительского марафона ребята смотрели документальные фильмы Общества "Знание". Состоялась премьера восьми серий цикла "Россия XXI век" об успехах нашей страны в разных отраслях за последние 25 лет. Три фильма из цикла "Герои среди нас" — о жительнице Донецка Елене Соколовой, которая не покинула родной край и осталась его защищать, Святославе Стреблянском, координаторе проекта "Пища жизни. Донецк", Марьяне Наумовой, четырехкратной чемпионке мира по пауэрлифтингу, телеведущей, почетной гражданке ДНР и военном корреспонденте, которая помогает жителям Донецка, несмотря на сложности. Также участники марафона увидели цикл "Это Родина моя" о регионах России и несколько фильмов "От вече до ЦИК", рассказывающих о формировании выборного процесса в России. Цикл "Хронотоп" был посвящен великим людям страны, а несколько фильмов из цикла "ДНК России" — русскому языку, вернувшимся территориям, суверенитету и многонациональному народу. 7 ноября на главном экране стенда Самарской области была организована прямая трансляция Парада Памяти с площади им. Куйбышева в Самаре. Парад Памяти в Самаре — одно из ключевых событий экспозиции региона. Он посвящен военному параду 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве — запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. В этом году Парад Памяти прошел в 13-й раз. Участие в нем приняли представители всех регионов Приволжского федерального округа, а также гости из Белоруссии, Дагестана, Донецкой Народной Республики, в том числе юнармейцы из Снежного — города-побратима Самарской области, чьи отцы сегодня отстаивают свободу и независимость в зоне СВО.

Просветительский марафон Знание.Первые дал яркий старт масштабной образовательной программе, которую Общество "Знание" подготовило для Выставки "Россия" в Москве совместно с 120 партнерами — регионами, министерствами, некоммерческими организациями, молодежными объединениями и крупными компаниями. Теперь в шести павильонах-лекториях ждут всех, кто хочет узнать, каких успехов в разных отраслях достигла Россия за прошедшие 20 лет. Ребят и взрослых ждут космические уроки с прямым включением с российской МКС, мастер-классы по финансовой грамотности, лекции о знаковых местах регионов России и уникальных промышленных объектах, показ шедевров киноиндустрии в компании знаменитых артистов и мастеров культуры, "Экскурсии со знанием" с топовыми лекторами и многое другое.

"На Выставке "Россия" можно посетить павильон каждого из 89 регионов страны, познакомиться с уникальной кухней, культурой, посмотреть презентации, представления творческих коллективов, новые спектакли, фильмы, концерты, — рассказал Сергей Кириенко. — Регионы сделали огромную работу, и, проходя по каждому павильону, понимаешь, сколько любви и гордости вложено жителями и руководством этих регионов, чтобы представить свои экспозиции. Тем более почти в каждом павильоне можно не просто познакомиться с достопримечательностями и достижениями, но и что-нибудь унести с собой на память. К примеру, из павильона Камчатки дети забирают маленькие кусочки лавы, из павильона Калининградской области — маленькие кусочки янтаря".

Освещать события образовательной, а также деловой и развлекательной программы Выставки "Россия", которая продлится до 12 апреля 2024 года, продолжит круглосуточный просветительский медиаканал Знание.ТВ, который начал работу 1 ноября. Зрителей ждут репортажи, прямые включения, интервью, лекции, фильмы. Контент сопровождается субтитрами, что позволяет смотреть передачи без звука. Трансляция будет доступна на официальном сайте канала Знание.ТВ и в официальной группе Общества "Знание" во ВКонтакте.

Выставка "Россия" стала самым масштабным образовательным, деловым и культурно-развлекательным проектом в отечественной истории XXI века. Российское общество "Знание" является генеральным партнером образовательной программы Выставки, организованной по Указу Президента Владимира Путина.