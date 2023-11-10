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На Чукотке искали пропавший самолет самарской компании

АНАДЫРЬ. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 10 ноября, на Чукотке велись поиски легкомоторного самолета самарской компании, переставшего выходить на связь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Владислав Кузнецов.

"Самолет, вылетевший в 10:40 по маршруту Певек — прииск Полярный, не вышел на связь. Самолет должен был прилететь в 12:40, однако, так не прибыл. На борту, по предварительным данным, 2 пилота и 1 пассажир. Последние координаты судна показали нахождение судна на высоте 420 метров над уровнем моря", — уточнял глава региона.

Поиски самолета велись с помощью вертолета и снегоходов, силами спасателей и волонтеров. Ближе к середине дня воздушное судно удалось обнаружить.

"Пропавший самолет найден. По предварительной информации, все трое человек — пилоты и пассажир живы, однако, получили ранения различной степени тяжести, — написал в соцсети Владислав Кузнецов. — Во время обнаружения на борту находилось 2 человека (второй пилот и пассажир). Капитан судна в пешком отправился для поиска места связи. В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа".

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