На Чукотке искали пропавший самолет самарской компании

В пятницу, 10 ноября, на Чукотке велись поиски легкомоторного самолета самарской компании, переставшего выходить на связь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Владислав Кузнецов.
"Самолет, вылетевший в 10:40 по маршруту Певек — прииск Полярный, не вышел на связь. Самолет должен был прилететь в 12:40, однако, так не прибыл. На борту, по предварительным данным, 2 пилота и 1 пассажир. Последние координаты судна показали нахождение судна на высоте 420 метров над уровнем моря", — уточнял глава региона.
Поиски самолета велись с помощью вертолета и снегоходов, силами спасателей и волонтеров. Ближе к середине дня воздушное судно удалось обнаружить.
"Пропавший самолет найден. По предварительной информации, все трое человек — пилоты и пассажир живы, однако, получили ранения различной степени тяжести, — написал в соцсети Владислав Кузнецов. — Во время обнаружения на борту находилось 2 человека (второй пилот и пассажир). Капитан судна в пешком отправился для поиска места связи. В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа".
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!