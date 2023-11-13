Безопасность под контролем

Особенности применения платформы "Интегра 4D-Планета Земля" на крупных распределенных объектах.

Защита от внешних угроз, да еще в период повышенного риска их поступления, необходима любому объекту, независимо от размера и места его расположения.

"Интегра 4D-Планета Земля" — это интеграционная платформа, которая является комплексной системой безо­пасности. Благодаря масштабируемости она может использоваться на объектах любого размера: от отдельно стоящих зданий или одиночных транспортных средств до крупных промышленных предприятий или муниципальных единиц.

Об эффектах применения системы "Интегра 4D-Планета Земля" на крупных распределенных объектах проекту "Цифра" рассказал создатель платформы — руководитель консорциума "Интегра-С" Владимир Куделькин.

Универсальное решение

На данный момент платформа 4D-ГИС — единственная система, которая позволяет привязывать ко времени и геопозиции любые объекты, в том числе различное оборудование, датчики, объекты и даже видеопоток. Таким образом объект получает полный цифровой клон, находящийся в виртуальном 4D-мире с объективной реальностью.

Платформа является PSIM-системой, то есть она собирает сведения от различных устройств и распределенных объектов, обрабатывает полученную информацию и собирает её в единую виртуальную объемную среду. В данную среду входят 3D-модели, имеющие привязку ко времени и геопозиции, снабженные всеми необходимыми техническими и информационными характеристиками. В качестве источников информации для составления цифрового двойника платформа использует BIM-модели, ортофотопланы и проектную документацию.

Платформа дает возможность максимально раскрыть возможности камер. В частности, она позволяет удаленно менять настройки, замерять расстояние и добавлять к видео элементы дополненной реальности.

Преимущества платформы при работе с крупными объектами

Комплексная система безопасности и управления позволяет решать множество стратегических задач. Важными особенностями КСБ являются:

общая точка входа для получения всей информации по объекту;

возможность одновременно контролировать множество объектов;

работа с объектами любого размера и сложности: от отдельного здания до крупного предприятия или даже целого города. При этом тип и масштабы практически не влияют на общую эффективность;

получение полной оперативной картины обстановки в режиме реального времени;

возможность моделировать и визуализировать действия различных служб и объектов;

общий доступ к объектам и данным для всех заинтересованных структур.

Поскольку решение поддерживает подключение на уровне данных, оно дает возможность интеграции систем и устройств, работающих на основании различных протоколов. Благодаря масштабируемости и универсальной совместимости оно имеет большой потенциал. Платформа позволяет использовать наиболее актуальные технологии при минимальных затратах на их внедрение. Интуитивно понятные алгоритмы взаимодействия с системой ощутимо снижают риск появления ошибок, возникающих из-за "человеческого фактора", и уменьшают стрессовую нагрузку на оператора.

Комплексная защита транспортных и промышленных объектов

Интеграционная платформа отлично подходит для контроля над любыми крупными объектами, территориями и коммуникациями, в том числе морскими портами, промышленными объектами, объектами РЖД и нефтегазовой промышленности, мостами и системами дорожного движения. Технология позволяет осуществлять беспрерывную 3D-визуализацию текущего состояния объекта, просматривать состояние системы в прошлом времени, а также прогнозировать и анализировать различные ситуации.

Управление информацией осуществляется централизованно, при этом структура платформы может быть моноцентричной или многоуровневой. Это позволяет обладать максимально полными данными в любой момент времени, что дает возможность адекватно и оперативно реагировать на возникновение штатных или внештатных ситуаций. Поскольку технология обеспечивает естественное восприятие обстановки, оператору проще принять правильное решение.

К примеру, платформа используется для контроля и управления Крымским мостом. Наглядная цифровая 4D-модель строится на основании информации, полученной из множества источников. Система включает в себя сотни тысяч различных датчиков и более десяти тысяч видеокамер, которые постоянно контролируют все пространство на мосту, над и под ним, а также на подходах к объекту. Все данные поступают на единый диспетчерский пункт, операторы которого постоянно наблюдают за движением транспортных средств и состоянием моста.

Для обеспечения бесперебойной работы даже при максимальных нагрузках предусмотрена двухконтроллерная система хранения данных. Поскольку каждый из объектов имеет собственный электронный паспорт, при необходимости представители любых заинтересованных служб могут получать полную информацию о его состоянии. Технология успешно работает и в аэропортах, позволяя контролировать маршруты движения самолетов, колесных транспортных средств и багажа, а также местонахождение обслуживающего персонала.