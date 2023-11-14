Дмитрий Азаров встретился с членами Общественной палаты Самарской области шестого состава

Во вторник, 14 ноября, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в первом заседании Общественной палаты Самарской областа, которая была сформирована в сентябре.

Шестой состав обновился на четверть - в него вошли 15 новых членов из 45. Это представители различных социальных групп, религиозных конфессий и некоммерческих организаций, молодежных объединений, лидеры общественного мнения, известные и уважаемые в регионе люди.

Руководитель области подчеркнул, что Общественная палата - это уникальный социальный барометр и точный индикатор, который отражает настроения и устремления граждан.

"Она является центром притяжения и взаимодействия различных общественных сил, ключевым партнером для правительства региона, для меня лично в работе по социально-экономическому развитию губернии, - отметил Дмитрий Азаров. - Всегда живя одной жизнью с народом, остро ощущая его заботы и чаяния, Общественная палата региона за много лет своей работы сумела стать связующим звеном между органами власти и жителями". Благодаря работе Общественной палаты, считает губернатор, укрепилось единство, налажен свободный, честный диалог.

Каждый член Общественной палаты выражает интересы значимой части жителей Самарской области. "Уверен, что так будет впредь, и обновленный состав палаты продолжит лучшие традиции своих предшественников, сумеет принести много пользы родному краю и его людям, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Состав палаты позволяет рассчитывать, что и лучшие традиции будут сохранены, и те наработки, проекты, которые уже запущены, будут продолжены. В то же время парада пополнилась и новыми людьми, которые, уверен, дадут свои свежие идеи, запустят вместе с вами новые проекты".

Председателем Общественной палаты Самарской области нового состава вновь избран президент Самарского университета имени академика С. П. Королева, академик РАН Виктор Сойфер. Его заместителями стали члены Общественной палаты РФ Екатерина Колотовкина и Павел Покровский, а также Константин Титов и Вадим Чумак. Кроме того, в Общественной палате сформировано 10 комиссий и рабочих групп, в том числе в сфере промышленности, ЖКХ, здравоохранении, образовании и науке, культуре и т. д.

Дмитрий Азаров отметил, что на всех членов палаты ложится колоссальная нагрузка. "Надеюсь, что никто в стороне не останется и все члены Общественной палаты в жизни нашего региона будут участвовать самым активным образом. Знаю, что сторонних наблюдателей нет", - подчеркнул роль общественников руководитель области.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников поблагодарил всех членов Общественной палаты за неравнодушие. "Отдельные слова благодарности вам, Виктор Александрович, за работу, за отдачу, за то, что под вашим руководством Общественная палата Самарской области стала эффективной структурой. Абсолютно убежден, что люди, которые работают здесь, работают не по каким-то указам, а по зову души", - отметил он.

Во время заседания глава региона заострил внимание общественников на одной из ключевых задач для всего общества и страны - содействие в достижении главной цели - победы в специальной военной операции. "Мы добьемся победы, в этом нет никаких сомнений. Потому что у России есть главное. Это, как подчеркнул на недавней встрече с коллегами из Общественной палаты Российской Федерации Президент страны Владимир Владимирович Путин, наше единство, которое российский народ сохранял на всех переломных этапах истории. Вся история России учит, что наша сила - в единстве, в согласии. Вот и теперь мы должны сделать эту битву поистине всенародной - и на фронте, и в тылу! Вспомнить подвиг дедов и прадедов, их лозунг "Все для фронта, все для Победы!". Сегодня это уже происходит и во многом благодаря членам Общественной палаты. Наше общество сплотилось вокруг главы государства, объединилось в стремлении оказать поддержку армии, участникам специальной военной операции, их семьям, жителям непокоренного Донбасса", - считает губернатор.

В это широкое народное движение вовлечено множество неравнодушных граждан, общественных объединений, предпринимателей региона. "Искренне этим горжусь, - заявил Дмитрий Азаров. - Все трудовые коллективы, абсолютное большинство жителей региона стараются по мере сил помочь нашему государству, нашей армии достичь главных целей и задач. Каждый из нас всеми возможными усилиями приближает победу. Я благодарен Общественной палате Самарской области, которая в этой работе участвует самым активным образом". Глава региона выразил уверенность в том, что общественники и в дальнейшем будут выполнять роль объединяющего центра для реализации важнейших патриотических инициатив.

Екатерина Колотовкина возглавит впервые организованную межкомиссионную рабочую группу по патриотическим проектам, поддержке участников и ветеранов боевых действий и их семей. Она отметила, что все важные инициативы по поддержке семей военнослужащих в свое время зародились в Общественной палате. Например, идея социального паспорта военнослужащих и членов их семей. Самарский проект "Возвращение", который призван помочь адаптироваться участникам спецоперации, высоко оценен Президентом страны и рекомендован к тиражированию в других регионах.

"Самарская область - это единственный регион, где социальный паспорт семей военнослужащих работает и для кадровых военнослужащих, - отметила Екатерина Колотовкина. - Думаю, что наша совместная деятельность и в дальнейшем поможет слышать запросы военнослужащих и их семей, помогать им".

Отдельно Дмитрий Азаров отметил инициативу Екатерины Колотовкиной, которая предложила запустить проект по финансовой грамотности для семей военнослужащих. Губернатор уже заручился поддержкой отделения Банка России по Самарской области и заверил: проект будет реализован. Также глава региона обратил внимание на предложение вдовы героя, участника СВО по организации еще одного проекта, в том числе и на телевидении, посвященному добровольцам, и попросил Екатерину Колотовкину проработать эту идею вместе с автором.

Во время встречи губернатор подчеркнул: совместно с членами Общественной палаты предстоит еще поработать над главным финансовым документом Самарской области. Сегодня депутаты губернской думы приняли бюджет в первом чтении, далее предстоит основная работа, во время которой нужно будет определить объемы средств на поддержку всех сфер. "Уверен, что и на этом этапе Общественная палата представит свои инициативы и предложения по формированию параметров бюджета", - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, что в будущем году состоится важнейшее политическое событие - выборы главы государства. "Без преувеличения, от этого будет зависеть будущее страны, судьба всего нашего народа. Ожидаю, что члены Общественной палаты сделают все возможное, чтобы на предстоящих выборах Самарская область вновь продемонстрировала свою сплоченность и согласие, еще раз подтвердила свой статус опорного края нашей державы", - отметил Дмитрий Азаров.

"Наша задача - обеспечить независимое общественное наблюдение за выборами. Для этого необходимо привлечь пять тысяч общественных наблюдателей", - сообщил Виктор Сойфер.

Глава региона подчеркнул, что впереди еще много работы. "Уверен, что каждый из вас понимает свою меру ответственности за судьбу нашего региона, за судьбы людей, - обратился Дмитрий Азаров к членам Общественной палаты Самарской области. - Мы с вами, уверен, выстроим открытый, честный диалог. Вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку по реализации инициатив".

Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов отметил, что Общественная палата региона состоит из уважаемых профессионалов, имеющих авторитет. "Вы отлично знаете все проблемные вопросы, которые решает правительство и губернатор. Самое главное - вы помогаете в реализации в регионе важнейших проектов. Вы получаете отклик от общества и доносите его до губернатора, до правительства и до администрации президента Российской Федерации, - отметил он, обращаясь к общественникам. - Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров большое внимание уделяет общественному контролю".

Михаил Феоктистов пожелал собравшимся плодотворной работы и достижения поставленных целей. "Совместно с гражданским обществом, совместно с вами, с федеральными, региональными, муниципальными органами власти мы выполним те поручения, которые дает наш президент Владимир Владимирович Путин, чтобы выполнить основную задачу - улучшение качества жизни жителей Самарской области", - уверен он.

Завершая встречу, глава региона выразил уверенность в том, что обновленный состав Общественной палаты позволит найти решения любых задач, преодолеть все сложности, "что бы враг ни задумал, какие бы палки в колеса ни попытался вставить, все преодолеем - сомнений нет". "Залогом тому - ваши энергия, авторитет, знание того, что происходит в регионе, ваше умение находить решение в самых сложных ситуациях, связанных как с судьбами конкретных людей, так и тех, от которых зависит судьба нашей страны", - резюмировал Дмитрий Азаров.