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Губернатор Власть и политика

Зампред правительства Самарской области Александр Мордвинов возглавит кабмин Вологодской области

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с врио заместителя председателя правительства региона Александром Мордвиновым. Глава региона отметил его эффективную работу в должности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а в последующем — зампреда правительства.

Фото: Юлия Рубцова

Как сообщается в пресс-релизе самарского Белого дома, в ближайшее время Александр Мордвинов перейдет на новое место работы, возглавив правительство Вологодской области.

Дмитрий Азаров пожелал ему успехов в новой должности. По мнению главы региона, работая в региональном правительстве с высокой степенью эффективности, Александр Мордвинов смог нарастить свои компетенции.

"Вы прошли хорошую школу подготовки на самарской земле. Отработали министром успешно, многое удалось сделать, и в должности заместителя председателя правительства себя проявили за небольшой срок достаточно хорошо. Понятно, много сфер осваивать пришлось. Но и на этом краткосрочной этапе видно, что школа, которую вы прошли в правительстве региона, дала хороший толчок развитию, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Я рад тому, что вы идете на повышение в должности председателя правительства, и хочу вам пожелать успехов на красивой вологодской земле, где работают замечательные люди, где у меня и моих коллег много друзей. Не подведите самарскую землю, проявите себе наилучшим образом".

Александр Мордвинов присоединился к работе в команде правительства Самарского региона в 2020 г., пришел из сферы бизнеса по приглашению губернатора. За три года работы под его руководством было налажено эффективное исполнение задач национальных проектов, в том числе, по реконструкции и строительству очистных сооружений, объектов водоснабжения, коммунальных сетей.

Дмитрий Азаров отметил, что врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в телефонном звонке уже поблагодарил главу нашей области за то, что вологодский регион получает такого подготовленного специалиста. В ходе разговора губернатор Самарской области также обсудил с коллегой вопросы развития сотрудничества и подписание соответствующего соглашения между регионами.

"Напомним, что Самарская область воспитала целый ряд высококлассных специалистов, которые приносят пользу Отечеству на различных государственных должностях как в федеральных министерствах и ведомствах, так и возглавляя регионы страны", - отмечается в пресс-релизе.

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