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Губернатор Власть и политика

Вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый центр занятости в Самаре

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 ноября, в Москве в Координационном центре Правительства РФ на выставке "Россия" на ВДНХ состоялась торжественная церемония открытия новых региональных кадровых центров "Работа России". Новые центры были открыты в трех субъектах РФ — Липецкой, Белгородской и Самарской областях. В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты населения РФ Антон Котяков. Самарскую область представлял губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: Андрей Савельев

"Очень рады именно здесь, на выставке "Россия", с нашими социальными партнерами, профсоюзами, работодателями, экспертами дать старт открытию новых центров карьеры —  для наших граждан", — отметила Татьяна Голикова.

Как сообщила зампред Правительства РФ, полная "перезагрузка" центров занятости в стране (теперь это центры карьеры) началась в 2019 г. по поручению президента Владимира Путина. Если раньше клиентом центров занятости являлся безработный, то сегодня сюда могут обратиться люди, желающие сменить работу, профессию, пройти переподготовку. "Это очень важно: работа определяет благополучие наших российских семей, открывает перспективы и перед молодыми людьми, и перед людьми постарше", — подчеркнула она.

В этом помогает флагманская платформа "Работа России", которая также прошла трансформацию. Всего по итогам 2023 г. в стране будет 550 модернизированных центров, еще 346 добавится в 2024 году.
Татьяна Голикова выразила благодарность руководителям регионов, участвующих в модернизации центров занятости, за большую совместную работу, подчеркнув, что эта работа продолжится, поскольку стабильная работа обеспечивает доход и уверенность граждан в завтрашнем дне. "И это нам дает возможность надеяться на то, что мы преодолеем все трудности, которые перед нами есть, решим все поставленные главой государства задачи", — сказала она.

По словам министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, сегодня открывается 100-й центр за год и 275-й из 550 запланированных по первому этапу программы. Как рассказал министр, этому предшествовала серьезная работа, связанная с формированием платформы "Работа России", в которой теперь работает каждый сотрудник ЦЗН на территории страны. "Сегодня мы четко понимаем, что сотрудники центров занятости работают по единым стандартам во всех модернизированных центрах занятости", — отметил он. 

В Самарской области в этом году преображаются 34 центра занятости. Губернатор выразил благодарность Татьяне Голиковой и Антону Котякову за помощь в этой работе.

Как сообщил глава региона, по большинству центров работа уже завершена. Сегодня был открыт центр в Самаре, который будет обслуживать и Волжский район области. "Это огромный, колоссальный шаг вперед. Для нас очень важно решать все возрастающую задачу, которую ставят перед нами предприятия. На сегодняшний момент количество вакансий в нашем регионе в семь раз превышает количество людей, ищущих работу", — отметил глава региона.

Обновленный центр занятости располагается на ул. Фрунзе, 115/117, это здание бывшей усадьбы Л. Греве. Здесь был выполнен капитальный ремонт, интерьер помещений приведен в соответствие с фирменным стилем бренда "Работа России", оснащены функциональные зоны центра занятости. Прием граждан и работодателей здесь осуществляется в 34 "окнах".

В этом году в области на 20% увеличилось количество вакансий, растет и предлагаемая по ним заработная плата, за текущий год она увеличилась на треть. За истекший период этого года регион достиг планки 76% по уровню трудоустройства (это выше, чем за аналогичный период прошлого года). Таким результатам способствовала модернизация центров занятости. Кроме того, преобразования стимулируют коллективы центров занятости для новых творческих решений.

Глава региона добавил: в самарском центре занятости, который сегодня открывается, реализуется новый проект — "Клуб занятой молодежи". Эта инициатива уже поддержана на федеральном уровне и рекомендована другим регионам.

"Особое внимание мы уделяем участникам специальной военной операции и семьям участников СВО, — подчеркнул губернатор. — Понимаем, что это важнейшая задача — помочь им получить, если нужно, дополнительные профессиональные навыки, создать условия, чтобы у людей была в руках надежная работа, профессия, компетенции. Те изменения, которые происходят, дают колоссальный толчок в нашей работе. Понимаем, что есть и резервы, и потенциал. В дальнейшем эту работу мы обязательно продолжим". 

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