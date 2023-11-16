Самарская область приняла участие в международном форуме "Транспортная неделя"

В Москве завершилась "Транспортная неделя — 2023". Это крупнейшее деловое событие отрасли, организуемое Министерством транспорта РФ при поддержке Правительства России. В работе форума приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин и председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Делегацию Самарской области возглавлял губернатор Дмитрий Азаров.

Задача "Транспортной недели" — поиск решений, обеспечивающих связанность экономики страны и ее территорий, способствующих укреплению позиций России в мировой экономике. На форуме обсуждаются перспективы развития всех основных видов транспорта с участием более 4 тыс. лидеров отрасли. Ключевыми событиями "Транспортной недели" являются международный форум и выставка "Транспорт России", которые в этом году проходили в 17 раз.

В среду, 15 ноября, состоялась пленарная дискуссия на тему "Транспорт России — 2035: к новой экономике транспорта". Приветствие участникам от имени президента России Владимира Путина зачитал помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин. Президент поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли России с профессиональным праздником (День работника транспорта отмечается 20 ноября). "Транспортный комплекс традиционно играет важную системообразующую роль, служит развитию экономики, социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России", — отмечено в приветствии.

Модернизация инфраструктуры, формирование перспективных направлений пассажирских перевозок и международных грузовых логистических коридоров, обновление общественного и других видов транспорта, использование передовых отечественных технологий, отраслевое образование — эти и другие темы вынесены на обсуждение в рамках выставки и форума. "Рассчитываю, что их проведение даст старт новым деловым инициативам, позволит наметить амбициозные планы на будущее", — подчеркнул президент в приветствии.

Спикерами на пленарном заседании также выступили первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, заместители председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев, председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов.

Михаил Мишустин в своем выступлении отметил, что, несмотря на санкционные вызовы, отрасль динамично движется вперед, обеспечивая надежное снабжение промышленного сектора, бизнеса и граждан всеми необходимыми товарами и услугами, стабильные поставки экспортной продукции отечественных компаний. В условиях формирования нового многополярного мира России удалось достаточно быстро перестроить внешнюю торговлю, развернуть грузовые потоки на юг и восток. "И важно завершить начатые системные преобразования. Для этого в течение ближайших лет на финансирование государственной программы развития транспортной системы в федеральном бюджете предусмотрено около 1,5 трлн рублей ежегодно", — сообщил премьер-министр. Он также выделил ключевые задачи отрасли, которые предстоит решить.

Транспортная отрасль во многом определяет экономическое развитие страны. Дороги и комплексная связка с другими видами транспорта — это основные драйверы развития, считает Марат Хуснуллин. Он рассказал о задачах развития дорожной отрасли и планах модернизации транспортного каркаса в стране.

"На сегодняшний день у нас есть все инструменты и сформированный план для реализации национальных целей и задач, которые обозначил президент. В 2024 г. в 105 агломерациях мы должны привести 85% улично-дорожной сети в нормативное состояние. По итогам этого года, могу сказать, что большинство регионов этой цели уже достигают, — ведем работу в данном направлении с опережением сроков", — сообщил зампред правительства.

Минтрансом РФ и Росавтодором проведена работа по определению опорной сети — порядка 160 тыс. км основных федеральных и региональных дорог, по которым движется самый большой поток автотранспорта. "Работаем также на объектах нацпроекта "Безопасные качественные дороги" — одного из самых узнаваемых среди населения. Комплексная работа по развитию дорожной отрасли в стране продолжается", — подчеркнул зампред правительства.

Самарская область — регион с развитой транспортной отраслью. Через область проходит федеральная трасса М-5, крупный железнодорожный узел с выходом на Транссиб, налажено водное сообщение — имеются развитые действующие порты, хорошие глубины на Волге (ведутся переговоры о создании портово-логистического хаба). Реализуется значимый инфраструктурный проект — строительство трассы "Обход Тольятти" и моста через Волгу как часть международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай".

В области работает завод АВТОВАЗ, вазовские машины по итогам первого полугодия 2023 г. заняли 40% рынка России. Эта отрасль является одной из самых развитых и перспективных в области. В регионе создается кластер беспилотной авиации. До конца 2023 г. будет обеспечен запуск серийного производства грузовых БПЛА с постепенным увеличением мощности в течение следующего 2024 года. Недавно правительство РФ установило на территории области экспериментальный правовой режим для эксплуатации беспилотных авиационных систем.

На выставке в рамках Транспортной недели на стенде Самарской области был представлен комплексный проект по гражданским беспилотникам — грузовая беспилотная авиационная система R12, которая разрабатывалась для увеличения скорости доставки небольших и срочных грузов. Применение этого дрона весом 10 кг позволяет, к примеру, организовать оперативную доставку лекарств и документов на суда, которые стоят на рейде, продуктов ежедневного спроса в удаленные поселки, а также быструю доставку продуктов, минуя пробки большого мегаполиса.

В последние годы регион как лидер в стране по дорожному строительству и приведению автомобильных дорог в нормативное состояние трижды получал от заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина награду "Золотой каток". В этом году дипломом также были отмечены успехи Самарской области в реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В рамках "Транспортной недели" награду губернатору Самарской области Дмитрию Азарову вручил Марат Хуснуллин, который отметил успехи региона в развитии строительной отрасли.

"В Самарской области все стройки идут хорошими темпами. Это касается и дорожного, и жилищного строительства — все на высоком уровне", — сказал Марат Хуснуллин, отдельно выделив проект строительства моста через Волгу.

Особое внимание в Самарской области уделяется общественным перевозкам. Новые автобусы уже получили Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель, Отрадный, Похвистнево, Похвистневский район, Самара. Обновление автопарка общественного транспорта продолжится.

Как отметил Дмитрий Азаров, форум определяет стратегию развития отрасли, способствует ее актуализации, уточнению.

"За последние два года произошли большие изменения в транспортных потоках, грузоперевозках. Совершенно очевидно, что отрасль должна была быстро ориентироваться, переориентироваться и создавать возможности движения товаров. Конечно, это подтягивает и работу транспорта, и подготовку инфраструктуры, чтобы снимать те самые логистические, инфраструктурные ограничения, о которых говорил президент страны Владимир Владимирович Путин совсем недавно, в том числе в ходе своего визита в Казахстан. Самарская область в этом направлении работает активным образом, и поэтому нас отмечают", — сказал губернатор.

Привлекает внимание и приводится в пример крупнейший инфраструктурный проект региона — 100 км трассы и строительство мостового перехода через Волгу.

"Если бы этого проекта не было, регион рисковал остаться на обочине товаропроводящей сети, кто знает — на обочине развития экономики нашей страны. Мы рассчитываем, что при поддержке наших коллег из федерального правительства и лично Марата Шакирзяновича Хуснуллина, с которым мы постоянно находимся во взаимодействии, в том числе по реализации этого объекта, в следующем году проект станет объектом. И наш мост примет первые автомобили, первые грузы. Очень важное для страны направление. Это, конечно, даст колоссальный толчок развитию экономики нашего региона на десятки лет вперед", — отметил Дмитрий Азаров.

В рабочей программе главы региона также был ряд встреч и переговоров с представителями федеральных компаний и учреждений отрасли. Результат такой традиционной продуктивной работы — это дополнительные инвестиции в регион, новые стратегические проекты. Все это в первую очередь направлено на социально-экономическое развитие губернии, улучшение качества жизни людей. Так, на "Транспортной неделе" губернатор провел встречи с генеральным директором АО "Федеральная пассажирская компания" Владимиром Пястоловым и руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым, по итогам которых были достигнуты договоренности о дальнейшем развитии транспортной отрасли Самарской области.



