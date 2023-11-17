Самарским студентам, работающим на "оборонку", будут доплачивать по 5 тыс. рублей

Студенты Самарской области, которые в период обучения трудоустроились на предприятия оборонно-промышленного комплекса, будут получать ежемесячно по 5000 рублей. Информация об этом размещена в постановлении, опубликованном на сайте правительства Самарской области от 16 ноября и подписанном и.о. вице-губернатора Натальей Катиной.
"Осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 рублей (без учета налога на доходы физлиц) студентам образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Самарской области, которые в период обучения трудоустроились на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Самарской области", - отмечается в постановлении "Об установлении отдельных расходных обязательств".
Финансовое обеспечение будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения, а также в форме субсидий из областного бюджета государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям губернии.
Всего в перечень расходных обязательств вошло 16 пунктов, главным распорядителем назначено министерство образования и науки Самарской области.
Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года.
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