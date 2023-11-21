"Тольяттиазот" принял участие в региональном фестивале молодежи химических предприятий

Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в профсоюзном слете молодежи химических предприятий Самарской области. Форум, организатором которого выступил Росхимпрофсоюз, состоялся в Тольятти и объединил представителей шести крупнейших компаний региона.
Мероприятие длилось три дня. Программа включала в себя тренинги, семинары и круглые столы, где лидеры Советов молодежи презентовали корпоративную и социальную политику своих предприятий. В рамках форума участники работали в командах, обучались ораторскому мастерству и выступали в треке по вопросам молодежной и профсоюзной политики региона.
Главный спикер форума — заместитель председателя Росхимпрофсоюза Андрей Коваленко — рассказал о структуре организации и законотворческой деятельности на уровне трехсторонней комиссии "Работодатель-правительство-профсоюзы". Резолюцией форума стала рекомендация по активному привлечению молодежи в работу комиссий по трудовым спорам, охране труда, распределению служебного жилья и наградам.
"Тольяттиазот" является одним из лидеров области в вопросах поддержки трудового коллектива, в том числе молодых специалистов. Коллективный договор компании трижды признавался лучшим в Самарской области. На форуме нам удалось обменяться опытом с коллегами из других крупных компаний и перенять лучшие практики для внедрения на ТОАЗе. Молодежь — это наше будущее, и мы стремимся создать условия, чтобы каждый сотрудник предприятия смог реализовать свой потенциал и добиться успеха в производственной деятельности", — отметил председатель профкома ПАО "ТОАЗ" Дмитрий Назин.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.