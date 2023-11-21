"Тольяттиазот" принял участие в региональном фестивале молодежи химических предприятий

Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в профсоюзном слете молодежи химических предприятий Самарской области. Форум, организатором которого выступил Росхимпрофсоюз, состоялся в Тольятти и объединил представителей шести крупнейших компаний региона.

Мероприятие длилось три дня. Программа включала в себя тренинги, семинары и круглые столы, где лидеры Советов молодежи презентовали корпоративную и социальную политику своих предприятий. В рамках форума участники работали в командах, обучались ораторскому мастерству и выступали в треке по вопросам молодежной и профсоюзной политики региона.

Главный спикер форума — заместитель председателя Росхимпрофсоюза Андрей Коваленко — рассказал о структуре организации и законотворческой деятельности на уровне трехсторонней комиссии "Работодатель-правительство-профсоюзы". Резолюцией форума стала рекомендация по активному привлечению молодежи в работу комиссий по трудовым спорам, охране труда, распределению служебного жилья и наградам.

"Тольяттиазот" является одним из лидеров области в вопросах поддержки трудового коллектива, в том числе молодых специалистов. Коллективный договор компании трижды признавался лучшим в Самарской области. На форуме нам удалось обменяться опытом с коллегами из других крупных компаний и перенять лучшие практики для внедрения на ТОАЗе. Молодежь — это наше будущее, и мы стремимся создать условия, чтобы каждый сотрудник предприятия смог реализовать свой потенциал и добиться успеха в производственной деятельности", — отметил председатель профкома ПАО "ТОАЗ" Дмитрий Назин.