В Самаре пройдет фестиваль инклюзивного творчества "Мы - талантливы!"

29 ноября Самарская областная библиотека для молодежи проведет ХII межрегиональный молодежный фестиваль инклюзивного творчества "Мы — талантливы!". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Тема фестиваля в год 50-летнего юбилея библиотеки обозначена как "Разные вместе". В нем принимают участие молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет.
Фестиваль создает инклюзивное пространство, где молодежь может общаться и раскрыть свой творческий потенциал. В программе встречи — работа интерактивных площадок, художественная выставка и гала-концерт участников.
Финал фестиваля будет проходить в ТК "ГудОк" в 11.00 и объединит порядка 100 участников с разными видами инвалидности.
"Это значимое событие для молодежи с особенностями здоровья и без них, потому что здесь они на равных демонстрируют публике свое творчество", — отмечает директор Самарской областной библиотеки для молодежи Наталия Макарова.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.