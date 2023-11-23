В Самаре пройдет фестиваль инклюзивного творчества "Мы - талантливы!"

29 ноября Самарская областная библиотека для молодежи проведет ХII межрегиональный молодежный фестиваль инклюзивного творчества "Мы — талантливы!". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Тема фестиваля в год 50-летнего юбилея библиотеки обозначена как "Разные вместе". В нем принимают участие молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет.

Фестиваль создает инклюзивное пространство, где молодежь может общаться и раскрыть свой творческий потенциал. В программе встречи — работа интерактивных площадок, художественная выставка и гала-концерт участников.

Финал фестиваля будет проходить в ТК "ГудОк" в 11.00 и объединит порядка 100 участников с разными видами инвалидности.

"Это значимое событие для молодежи с особенностями здоровья и без них, потому что здесь они на равных демонстрируют публике свое творчество", — отмечает директор Самарской областной библиотеки для молодежи Наталия Макарова.