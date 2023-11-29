Более половины заявлений в самарский Росреестр представлены в электронной форме

Более 700 тыс. заявлений о государственной регистрации прав и государственном кадастровом учете за этот год поступило в самарский Росреестр, это почти на 15% больше, чем в 2022 году. Более половины заявлений представлены в электронной форме, и количество таких документов постоянно растет.

2023 год - для Росрееестра юбилейный. Пятнадцать лет назад на основании указа президента Российской Федерации от 25.12.2008 №1847 была создана Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. До того система кадастрового учета и регистрации прав представляла собой два отдельно существующих органа, проводивших учетно-регистрационные действия, каждый исключительно в своей сфере. Прием документов от заявителей на тот момент осуществлялся каждым органом по своему направлению только в бумажном виде.

В дальнейшем принятие федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" положило начало организации и открытия многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), основной задачей которых стала реализация принципа "одного окна", то есть создания единого места приема и выдачи документов, в том числе по оказанию услуг в учетно-регистрационной сфере.

С момента образования Росреестра электронные услуги стали одним из основных направлений его развития. Первые заявления в электронном виде в адрес Управления Росреестра по Самарской области начали поступать еще в 2013 году, но основным импульсом развития данного направления послужило вступление в силу 1 января 2017 года ФЗ от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Принятие указанного федерального закона впервые в новейшей истории России позволило осуществлять учетно-регистрационные действия в отношении объектов недвижимости - по единой процедуре, а совершенствование информационных технологий значительно ускорило динамику развития электронных услуг Росреестра, что помогло реализовать экстерриториальный принцип оказания государственных услуг в учетно-регистрационной сфере, сократить сроки и создать максимально комфортное взаимодействие с заявителями.

Также значительным толчком развития электронных услуг Росреестра послужило принятие правительством РФ распоряжения от 31.01.2017 года N147-р "О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации", которым были поставлены цели и задачи, в том числе по переходу на электронный документооборот в учетно-регистрационной сфере.

В результате принятия данного распоряжения для органов государственной власти и органов местного самоуправления был установлен показатель подачи заявлений в орган регистрации прав в электронном виде, который на 01.01.2025 года должен составить 100%.

Благодаря совместной работе управления Росреестра по Самарской области, органов государственной власти и органов местного самоуправления данный показатель был полностью досрочно достигнут на территории Самарской области в 2020 году.

С каждым годом динамика развития электронных услуг в учетно-регистрационной сфере значительно увеличивалась. Простота и доступность электронных услуг окончательно свела к нулю предоставление документов посредством почтового отправления, требующего засвидетельствования подписи заявителя в нотариальном порядке.

1 февраля 2019 года вступили в силу законодательные акты в нотариальной сфере, которые обязали нотариусов после оказания своих услуг заявителям самостоятельно предоставлять документы в орган регистрации прав в электронном виде. С этого момента на территории Самарской области заявления от нотариального сообщества поступают исключительно в электронном виде, и срок их отработки не превышает 24 часа. В 2022 году норма подачи документов посредством почтового отправления утратила свою законную силу.

"Успешное развитие в данном направлении на территории Самарской области также показали такие социально значимые сферы, как банковский сектор и застройщики Самарской области. Сегодня процент подачи заявлений в Росреестр посредством электронных сервисов как при участии в долевом строительстве, так и при ипотечных сделках составляет более 85% общего количества представленных заявлений по каждому из этих направлений. С каждым годом количество пользователей электронных услуг и поступающих заявлений в Управление Росреестра по Самарской области значительно растет. Так, если в 2013 г. количество таких заявлений исчислялось единицами, то уже за 10 месяцев 2023 г. количество поступивших в электронном виде заявлений достигло порядка полумиллиона", - комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.