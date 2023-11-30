Дмитрий Азаров вместе с российскими космонавтами поздравили новую самарскую семью с бракосочетанием на ВДНХ

В четверг, 30 ноября, в День Самарской области на международной выставке "Россия" в Москве состоялась космическая свадьба. Свой брак в павильоне ВДНХ заключили жители региона Кирилл Казаков и Екатерина Мишкина.
С этим важным шагом на жизненном пути молодоженов поздравил губернатор Дмитрий Азаров, космонавты и Герои России Олег Кононенко, Елена Серова и Олег Артемьев, а также сотрудники РКЦ "Прогресс" и посетители стенда губернии.
"Отныне вы одна семья и семья по-настоящему космическая", - отметил глава региона. Кирилл Казаков работает инженером-конструктором 1 категории отдела разработки электромеханических агрегатов и систем разделения АО "РКЦ "Прогресс". "Кирилл, я очень рассчитываю, что из вас, перспективного инженера-конструктора, вырастет настоящий гений-изобретатель, который сделает новый шаг в развитии российской космонавтики. И это позволит сохранить Самарской области статус космической столицы нашей страны", - обратился Дмитрий Азаров. Он вручил подарок и пожелал молодоженам долгих лет счастья, космических высот и достижений.
"Этой красивой, торжественной церемонией вы украсили выставку "Россия". Уверен, что этот день вы запомните навсегда и светлое воспоминание о нем пронесете через всю жизнь, - поздравил пару Дмитрий Азаров. - Сегодня действительно вся Россия радуется вашему торжеству! Дорогие мои, совет вам да любовь".
С орбиты Земли - международной космической станции - с началом увлекательного путешествия в мир любви молодую семейную пару поздравил Олег Кононенко.
"Вы отправляетесь в долгий, волнующий полет в совместную жизнь. В этом космическом путешествии вас ждет много приключений. Ведь именно они делают нашу историю богаче и интересней, - считает Герой России. - Как вы знаете, командная работа на космическом корабле - это гарантия успеха. В семейном экипаже - это означает понимание, уважение и умение вдохновлять друг друга. Вместе устремляясь к звездам, будьте одной командой, вместе к освоению космоса, наполненному радостью, заботой друг о друге. Пусть любовь ваша будет бесконечна, как бескрайняя Вселенная".
Космонавт Елена Серова сравнила бракосочетание с полетом в космос и выходом человека на поверхность Луны. "Потому что ребята вступили в новую жизнь. Да, она не будет проста. Но я уверена, что такие замечательные ребята будут всю жизнь вместе. И в памяти своей пронесут этот знаковый момент на всю оставшуюся жизнь, - считает она. - Я горжусь, что у вас такая замечательная самарская молодежь - воистину космическая! Благодаря таким молодым людям держится наша Отчизна. Она остается великой ну и, конечно же, первой в космосе".
"Раз вы решились на такой классный и решительный шаг в своей жизни, я вам предлагаю сделать следующий шаг - сегодня же написать заявление в отряд космонавтов. У нас сейчас как раз идет набор в отряд, - добавил космонавт Олег Артемьев, обращаясь к Кириллу и Екатерине. - Я вам желаю, чтобы на первый юбилей свадьбы - уже через 5 лет - кто-нибудь из вашей семьи, хотя бы один, оказался бы на станции и поздравил бы другого с днем свадьбы, и вспомнили бы этот момент".
Под пристальным вниманием нескольких сотен пар глаз молодожены прямо на выставке "Россия" обменялись кольцами, еще раз признались друг другу в любви и станцевали свой первый танец.
Кирилл и Екатерина поблагодарили губернатора Дмитрия Азарова и организаторов за помощь в организации церемонии бракосочетания на международной выставке "Россия", а также за теплые слова и поздравления в их адрес. "Мы этого точно никогда не забудем и пронесем через всю свою жизнь", - отметили молодожены.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!