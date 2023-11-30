Дмитрий Азаров вместе с российскими космонавтами поздравили новую самарскую семью с бракосочетанием на ВДНХ

В четверг, 30 ноября, в День Самарской области на международной выставке "Россия" в Москве состоялась космическая свадьба. Свой брак в павильоне ВДНХ заключили жители региона Кирилл Казаков и Екатерина Мишкина.

С этим важным шагом на жизненном пути молодоженов поздравил губернатор Дмитрий Азаров, космонавты и Герои России Олег Кононенко, Елена Серова и Олег Артемьев, а также сотрудники РКЦ "Прогресс" и посетители стенда губернии.

"Отныне вы одна семья и семья по-настоящему космическая", - отметил глава региона. Кирилл Казаков работает инженером-конструктором 1 категории отдела разработки электромеханических агрегатов и систем разделения АО "РКЦ "Прогресс". "Кирилл, я очень рассчитываю, что из вас, перспективного инженера-конструктора, вырастет настоящий гений-изобретатель, который сделает новый шаг в развитии российской космонавтики. И это позволит сохранить Самарской области статус космической столицы нашей страны", - обратился Дмитрий Азаров. Он вручил подарок и пожелал молодоженам долгих лет счастья, космических высот и достижений.

"Этой красивой, торжественной церемонией вы украсили выставку "Россия". Уверен, что этот день вы запомните навсегда и светлое воспоминание о нем пронесете через всю жизнь, - поздравил пару Дмитрий Азаров. - Сегодня действительно вся Россия радуется вашему торжеству! Дорогие мои, совет вам да любовь".

С орбиты Земли - международной космической станции - с началом увлекательного путешествия в мир любви молодую семейную пару поздравил Олег Кононенко.

"Вы отправляетесь в долгий, волнующий полет в совместную жизнь. В этом космическом путешествии вас ждет много приключений. Ведь именно они делают нашу историю богаче и интересней, - считает Герой России. - Как вы знаете, командная работа на космическом корабле - это гарантия успеха. В семейном экипаже - это означает понимание, уважение и умение вдохновлять друг друга. Вместе устремляясь к звездам, будьте одной командой, вместе к освоению космоса, наполненному радостью, заботой друг о друге. Пусть любовь ваша будет бесконечна, как бескрайняя Вселенная".

Космонавт Елена Серова сравнила бракосочетание с полетом в космос и выходом человека на поверхность Луны. "Потому что ребята вступили в новую жизнь. Да, она не будет проста. Но я уверена, что такие замечательные ребята будут всю жизнь вместе. И в памяти своей пронесут этот знаковый момент на всю оставшуюся жизнь, - считает она. - Я горжусь, что у вас такая замечательная самарская молодежь - воистину космическая! Благодаря таким молодым людям держится наша Отчизна. Она остается великой ну и, конечно же, первой в космосе".

"Раз вы решились на такой классный и решительный шаг в своей жизни, я вам предлагаю сделать следующий шаг - сегодня же написать заявление в отряд космонавтов. У нас сейчас как раз идет набор в отряд, - добавил космонавт Олег Артемьев, обращаясь к Кириллу и Екатерине. - Я вам желаю, чтобы на первый юбилей свадьбы - уже через 5 лет - кто-нибудь из вашей семьи, хотя бы один, оказался бы на станции и поздравил бы другого с днем свадьбы, и вспомнили бы этот момент".

Под пристальным вниманием нескольких сотен пар глаз молодожены прямо на выставке "Россия" обменялись кольцами, еще раз признались друг другу в любви и станцевали свой первый танец.

Кирилл и Екатерина поблагодарили губернатора Дмитрия Азарова и организаторов за помощь в организации церемонии бракосочетания на международной выставке "Россия", а также за теплые слова и поздравления в их адрес. "Мы этого точно никогда не забудем и пронесем через всю свою жизнь", - отметили молодожены.