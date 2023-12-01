Тарифы на газ в Самарской области планируют увеличить на 11%

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым планируется проиндексировать тарифы на природный газ, реализуемый населению.

С 1 июля 2024 года кубометр газа, используемый для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) обойдется в 9,91 рубля. Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) также обойдется в 9,91 рубля. В настоящее время стоимость кубометра составляет 8,92 рубля.

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения обойдется в 8,14 рубля за кубометр. Сейчас стоимость составляет 7,33 рубля за 1 м³.

Также изменится тариф для природного газа, используемого на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электроэнергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) — с нынешних 6420 рублей до 7130 рублей за 1000 кубометров.

Повысится и стоимость природного газа, используемого на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах — с 6420 рублей до 7130 рублей за 1000 кубометров.

В пояснительной записке отмечается, что основанием для подготовки проекта приказа явились: обрашение ООО "Газпром межрегионгаз Самара", рост тарифов на услуги по транспортировке природного газа для населения и тарифов на услуги по транспортировке природного газа в транзитном потоке для газораспределительных организаций (с 1 июля 2024 года — 7%), а также — пересмотр ФАС России регулируемых оптовых цен на газ с 1 декабря 2023 года в размере 0%, с 1 июля 2024 года — 11,2% в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год.

"С учетом прогноза, а также в целях соблюдения среднего индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, с 1 июля 2024 года рост розничной цены на газ, реализуемый населению Самарской области, составит 111,05% — 111,10%", — отмечается в пояснительной записке.