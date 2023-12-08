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Выборы Власть и политика

Большинство россиян уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Запрос на то, чтобы Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, вырос вдвое за последние годы. Такого мнения сейчас придерживаются абсолютное большинство опрошенных россиян - 70%. Люди уверены, что больше некому доверить столь высокую миссию. Такие данные озвучили на заседании Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Фото: freepik.com

"Сейчас очень важно восприятие политика, - отметила управляющий директор проектов фонда "Общественное мнение" Лариса Паутова. - В ответе на вопрос "Какие эмоции у Вас чаще вызывает Владимир Путин?" респонденты в основном называли доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность. 74% опрошенных утверждают, что Владимир Путин понимает заботы простых людей и его деятельность отвечает их интересам. Большинство респондентов верят в большое будущее России. В целом в России у молодых людей сейчас есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни - считает большая часть респондентов".

Ведущие эксперты в области внутренней и внешней политики обсудили общественный запрос накануне избирательной кампании президента.

По словам экспертов, россияне не только поддерживают Владимира Путина, но и высказываются о необходимости проведения выборов. Согласно исследованиям ВЦИОМ, для многих важно участвовать в этом мероприятии - 84% россиян считают выборы президента РФ важным событием для себя лично. И многие - 78% опрошенных - уже сейчас уверенно заявляют, что обязательно воспользуются своим избирательным правом.

"Данные социологических опросов позволяют судить и о базовых мотивах участия избирателей в предстоящих выборах, - подчеркнул политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков. - С одной стороны, это понимание того факта, что участие обеспечит надежность, стабильность, уверенность в будущем. С другой стороны, это гордость за страну, за лидера, это продолжающийся эффект консолидации вокруг флага. Можно прогнозировать, что предстоящее голосование будет ценностно мотивированным. Людям важно воспользоваться своим избирательным правом, прежде всего, с точки зрения личных интересов, в силу стремления обеспечить надежное будущее для своих детей, семей, близких людей, ради сохранения политической и экономической стабильности. С другой стороны, присутствует и надличностный фактор, обусловленный патриотическим самосознанием и коллективными целями".

Согласно сразу нескольким социологическим исследованиям, граждане России воспринимают выборы как возможность выступить за независимость и будущее страны. Люди уверены также, что голосование позволит учесть интересы различных социальных групп и слоев общества.

Напомним, выборы президента Российской Федерации будут проходить в течение трех дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Согласно Конституции РФ, президент РФ избирается на шесть лет гражданами России на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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