Большинство россиян уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок

Запрос на то, чтобы Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, вырос вдвое за последние годы. Такого мнения сейчас придерживаются абсолютное большинство опрошенных россиян - 70%. Люди уверены, что больше некому доверить столь высокую миссию. Такие данные озвучили на заседании Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

"Сейчас очень важно восприятие политика, - отметила управляющий директор проектов фонда "Общественное мнение" Лариса Паутова. - В ответе на вопрос "Какие эмоции у Вас чаще вызывает Владимир Путин?" респонденты в основном называли доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность. 74% опрошенных утверждают, что Владимир Путин понимает заботы простых людей и его деятельность отвечает их интересам. Большинство респондентов верят в большое будущее России. В целом в России у молодых людей сейчас есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни - считает большая часть респондентов".

Ведущие эксперты в области внутренней и внешней политики обсудили общественный запрос накануне избирательной кампании президента.

По словам экспертов, россияне не только поддерживают Владимира Путина, но и высказываются о необходимости проведения выборов. Согласно исследованиям ВЦИОМ, для многих важно участвовать в этом мероприятии - 84% россиян считают выборы президента РФ важным событием для себя лично. И многие - 78% опрошенных - уже сейчас уверенно заявляют, что обязательно воспользуются своим избирательным правом.

"Данные социологических опросов позволяют судить и о базовых мотивах участия избирателей в предстоящих выборах, - подчеркнул политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков. - С одной стороны, это понимание того факта, что участие обеспечит надежность, стабильность, уверенность в будущем. С другой стороны, это гордость за страну, за лидера, это продолжающийся эффект консолидации вокруг флага. Можно прогнозировать, что предстоящее голосование будет ценностно мотивированным. Людям важно воспользоваться своим избирательным правом, прежде всего, с точки зрения личных интересов, в силу стремления обеспечить надежное будущее для своих детей, семей, близких людей, ради сохранения политической и экономической стабильности. С другой стороны, присутствует и надличностный фактор, обусловленный патриотическим самосознанием и коллективными целями".

Согласно сразу нескольким социологическим исследованиям, граждане России воспринимают выборы как возможность выступить за независимость и будущее страны. Люди уверены также, что голосование позволит учесть интересы различных социальных групп и слоев общества.

Напомним, выборы президента Российской Федерации будут проходить в течение трех дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Согласно Конституции РФ, президент РФ избирается на шесть лет гражданами России на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.