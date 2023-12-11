В двух районах Самарской области 11 декабря морозы побили многолетний рекорд

В понедельник, 11 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха в двух населенных пунктах. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Серноводске (Сергиевский район) был перекрыт температурный рекорд 68-летней давности: последний раз настолько холодное 11 декабря (-27,3) было здесь в 1955 году. В 2023 году в этот день столбик термометра упал до -27,7 градусов.

В Кинель-Черкассах 11 декабря 1980 года синоптики зафиксировали мороз в -26,5 градусов. В этот же день в 2023 году температура понизилась до -27,4 градуса по Цельсию.