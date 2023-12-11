Дмитрий Азаров принял решение о повышении зарплат работникам бюджетной сферы

В понедельник, 11 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание правительства Самарской области, во время которого было принято решение о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы региона с 1 января следующего года.

Должностные оклады увеличатся у врачей, учителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей детских садов, работников социальной защиты. На эти цели в бюджете региона предусмотрено более 3,5 млрд рублей.

"Повышение коснется 125 тыс. работников государственных учреждений Самарской области, а также работников муниципальных учреждений (школ и детских садов Самары и Тольятти)", - отметила во время заседания министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

Заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова поддержала принятое решение, подчеркнув его ценность и важность. "Когда в непростых условиях принимается такое решение по увеличению заработной платы всем работникам бюджетной сферы - там, где огромная нагрузка и большая ответственность по реализации национальных проектов, - это очень важно. Безусловно, такое решение мы поддержим", - подчеркнула она.

Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что, несмотря на жесткие вызовы, с которыми сталкивается страна и регион, социальные обязательства перед жителями Самарской области только наращиваются.

"Мы значительно увеличили социальные обязательства на следующий год. Самое значительное - поддержка семей с детьми. 14,8 млрд рублей мы направляем дополнительно, - подчеркнул руководитель региона. - Безусловно, нам нужно поддержать врачей, учителей, всех, кто сегодня создает систему социальной защиты в нашем регионе в широком понимании этого слова. Поэтому такое решение сегодня принимаем".

Дмитрий Азаров поручил депутатскому корпусу вместе с кабинетом министров Самарской области поработать с органами власти городов и районов, чтобы с 1 января уровень заработной платы поднялся и у работников бюджетной сферы муниципального уровня.

"Все нужно синхронизировать и эти вопросы самым внимательным образом отработать", - поставил задачу губернатор.