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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров рассказал об итогах реализации нацпроектов в Самарской области

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о том, каких результатов удалось достичь благодаря реализации в регионе национальных проектов.

"Есть очевидные успехи по каждому направлению: образование, демография, включающая те же детские сады, здравоохранение, ремонт дорог", - подчеркнул глава региона в ходе прошедшей прямой линии.

Так, за последние годы в Самарской области открыли 56 новых детских садов, 13 новых школ. Отремонтировано 586 зданий образовательных организаций. В сфере спорта создано и отремонтировано шесть футбольных полей, пять ФОКов открытого типа, 18 спорткомплексов, 24 площадки ГТО и 109 универсальных спортплощадок. Не менее заметные результаты в сфере культуры. Отремонтировано 40 домов культуры и детских школ искусств, 26 модельных библиотек, 13 кинозалов и 10 виртуальных концертных залов. В общей сложности 88 учреждений культуры оснащены новым оборудованием.

"Все национальные проекты в стране реализуются по решению президента. И половину мы не сделали бы, не смогли бы предъявить людям как достигнутый результат без прямой поддержки нашего лидера Владимира Владимировича Путина. Об этом мы ни на минуту не должны забывать", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что в последние годы областной бюджет получает рекордную поддержку из федерального бюджета. "Напомню, перед чемпионатом мира радовались, что у нас было около 19 млрд рублей из федерального бюджета. И думали, что подготовка к чемпионату закончится и источник иссякнет. В прошлом году мы получили из федерального бюджета 95 млрд руб. на важнейшие задачи нашего региона: на крупные инфраструктурные проекты, на национальные проекты, на новые школы, больницы, госпитали, офисы врачей общей практики, ФАПы, детские сады и т.д. Вот какой уровень поддержки и внимание к нашему региону сегодня есть от президента", - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что поддержку президента ощущают и жители Самарской области, заходя в новые больницы и поликлиники, приводя детей в новые школы, в новые детские сады, в модернизированные либо вновь построенные дома культуры и школы искусств.

"Без поддержки президента это не было бы возможно. И я хочу сказать, что, несмотря ни на что, несмотря на все происки врагов, мы от своих целей не отказываемся", - резюмировал Дмитрий Азаров.

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