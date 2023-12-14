Дмитрий Азаров: "Вопросы самарцев, отправленные на прямую линию с Владимиром Путиным, будут отработаны"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал, как идет отработка вопросов, которые поступили на прямую линию президента Владимира Путина с гражданами РФ.
"Внимательно смотрел прямую линию с нашим национальным лидером, Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Самое важное, с чего, собственно, начал президент - это укрепление суверенитета страны. "Существование нашей страны без суверенитета невозможно, ее просто не будет", - сказал президент. Полностью согласен с главой государства. И Самарская область, как опорный регион страны, вносит свой вклад в укрепление суверенитета, скорейшее приближение победы, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - По традиции в ходе прямой линии Владимир Владимирович ответил на все вопросы, которые волнуют людей, - и глобальные, и частного характера. Наш президент глубоко понимает чаяния россиян, их тревоги. Все граждане нашей страны, чьи вопросы были заданы, получили исчерпывающие ответы, а поддержка, там, где она требуется, будет оказана".
Глава региона подчеркнул, что в ходе прямой линии с президентом были озвучены вопросы, которые касались Самарской области.
"Мы уже взяли их в отработку. Уже переговорил с мамой военнослужащей, обсудили, какая помощь нужна от региона. Договорились об организации дополнительных медицинских обследований и санаторного лечения, а также по ряду других вопросов, - сообщил губернатор Самарской области. - Прозвучал вопрос про вакцину - поставки нам в регион, как и сказал президент, в ближайшее время будут возобновлены. Кроме того, у нас есть небольшой запас вакцины, выясняем контактные данные заявительницы. Взяли в работу и другие вопросы, которые так или иначе появились в ходе прямой линии: решим вопрос с Почтой России по открытию отделения в селе Печерское, направим заявку в федеральное правительство по вопросу берегоукрепления в Ставропольском районе.
В ближайшее время все вопросы, заданные на прямую линию жителями Самарской области, будут направлены непосредственно в регион.
"Они будут отработаны, вне всякого сомнения. Постараемся, чтобы это произошло в кратчайшие сроки. Спасибо землякам за активность!" - сказал Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
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