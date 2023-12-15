В Самаре стартовал 17-й Всероссийский форум "Педагогическая гавань"

В пятницу, 15 декабря, в Самаре стартовал Всероссийский форум "Педагогическая гавань". В этом году он проводится в 17-й раз и посвящен теме "На крыльях прогресса к мечте".

Участие в форуме принимают педагоги, руководители образовательных организаций, представители родительского сообщества, победители конкурса "Учитель года России". Благодаря прямой трансляции ко всем мероприятиям форума имеют возможность подключиться педагоги и наставники из всех регионов России. В торжественной церемонии открытия форума принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Он поблагодарил членов Самарской региональной общественной организации "Клуб "Учитель года" за инициативу создания и проведения такого форума. В этом году он приобретает особую значимость, так как проводится в завершение Года педагога и наставника.

"По решению нашего национального лидера, президента страны Владимира Владимировича Путина в целях поддержки авторитета учителя, привлечения внимания всего общества, государственных институтов к вопросам образования было принято решение о проведении такого Года. И этот форум тоже в своей части подведет итоги большой работы, которая была проделана в текущем году, но которая точно не завершится", - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул высокую активность педагогов региона в ходе различных мероприятий Года педагога и наставника и заверил, что работе с учителями, родительским сообществом, поддержке педагогических династий будет уделяться внимание и в дальнейшем. Он обратил внимание собравшихся на тот факт, что в ходе прямой линии 14 декабря президент страны неоднократно обращался к теме образования, просвещения, внимания к учителю.

"Замечательная тема выбрана для форума - "На крыльях прогресса к мечте". Только мы не должны забывать, что мечта может быть реализована в нашей стране только при условии сохранения ее суверенитета, традиций нашего многонационального народа, нашего права жить по заветам предков. И вчера Президент, открывая прямую линию, обратился именно к теме суверенитета. Все наше усилия, все служение в разных направлениях и сферах государственной и общественной деятельности сегодня, конечно, должно быть посвящено этой задаче", - отметил губернатор.

Особый акцент в работе учителя сейчас - это патриотическое воспитание подрастающего поколения, поддержка героев-защитников Отечества, их семей. Дмитрий Азаров напомнил об опыте, который был реализован в Самарской области - в частности, в каждой библиотеке региона. "Мы сделали специальные стеллажи, посвященные героическим страницам истории нашей страны, нашего народа, черным страницам истории зарождения фашизма, нацизма и победы светлых сил во главе с нашей страной над фашизмом в середине 20 века. Конечно, там есть литература и о том, с чем бы боремся сегодня, какому злу противостоим. Этот проект очень важен - к информации может обратиться любой человек, любого возраста".

Важная категория, которая требует от учителей внимательного, грамотного подхода, дети участников СВО. Губернатор также напомнил, что следующий год объявлен в стране Годом семьи, и подчеркнул важность взаимодействия учительского и родительского сообщества в вопросах воспитания детей. "Благодарю родительское сообщество Самарской области. Мы создали областное родительское собрание, аналогичные собрания у нас работают в каждом муниципальном образовании", - отметил он.

Губернатор акцентировал внимание участников форума на задаче противостояния сегодняшним угрозам, направленным на молодежь.

"Когда мы говорим, что против нашей страны разворачивается не только экономическая, но и информационная война, война за души будущего поколения, наших детей, мы видим риски и угрозы сегодняшнего дня, - сказал Дмитрий Азаров. - Мы обязаны и об этом говорить и понять вместе, как противостоять этим угрозам. И на этом фронте противостоять может учитель - профессиональный, ответственный, чуткий, настоящий патриот своей страны. Очень надеюсь, что, обсудив эти темы, вы дадите свои предложения для системы образования".

В ходе торжественного мероприятия Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ была награждена Светлана Ильина - победитель конкурса "Учитель года Самарской области - 2006", председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке, директор МБОУ "Гимназия № 3" г. о. Самара, руководитель Общероссийской общественной организации лидеров образования "Учитель года".

"Рад вам вручить по поручению Валентины Ивановны Матвиенко эту Почетную грамоту и хочу пожелать новых успехов. Знаю, что не в вашем характере останавливаться на достигнутом", - поздравил ее глава региона.

По словам Светланы Ильиной, форум "Педагогическая гавань" не только завершает Год педагога и наставника, но и открывает череду событий, посвященных празднованию 300-летия Российской академии наук. В этом году увеличилось число партнеров форума, в их числе Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", а также педагогические вузы региона. Так, студенты наравне с учителями губернии получили возможность присутствовать на всех мастер-классах форума, учиться у лучших педагогов.

Она заверила Дмитрия Азарова, что патриотическое направление на форуме - одно из важнейших. "Мы понимаем, что от нынешних детей зависит наше будущее. Дорогие студенты, мы в вас верим, - обратилась она к будущим педагогам. - У нас все получится, потому что мы вместе".