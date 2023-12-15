В Самаре стартовал 17-й Всероссийский форум "Педагогическая гавань"

В пятницу, 15 декабря, в Самаре стартовал Всероссийский форум "Педагогическая гавань". В этом году он проводится в 17-й раз и посвящен теме "На крыльях прогресса к мечте".
Участие в форуме принимают педагоги, руководители образовательных организаций, представители родительского сообщества, победители конкурса "Учитель года России". Благодаря прямой трансляции ко всем мероприятиям форума имеют возможность подключиться педагоги и наставники из всех регионов России. В торжественной церемонии открытия форума принял участие губернатор Дмитрий Азаров.
Он поблагодарил членов Самарской региональной общественной организации "Клуб "Учитель года" за инициативу создания и проведения такого форума. В этом году он приобретает особую значимость, так как проводится в завершение Года педагога и наставника.
"По решению нашего национального лидера, президента страны Владимира Владимировича Путина в целях поддержки авторитета учителя, привлечения внимания всего общества, государственных институтов к вопросам образования было принято решение о проведении такого Года. И этот форум тоже в своей части подведет итоги большой работы, которая была проделана в текущем году, но которая точно не завершится", - отметил глава региона.
Дмитрий Азаров подчеркнул высокую активность педагогов региона в ходе различных мероприятий Года педагога и наставника и заверил, что работе с учителями, родительским сообществом, поддержке педагогических династий будет уделяться внимание и в дальнейшем. Он обратил внимание собравшихся на тот факт, что в ходе прямой линии 14 декабря президент страны неоднократно обращался к теме образования, просвещения, внимания к учителю.
"Замечательная тема выбрана для форума - "На крыльях прогресса к мечте". Только мы не должны забывать, что мечта может быть реализована в нашей стране только при условии сохранения ее суверенитета, традиций нашего многонационального народа, нашего права жить по заветам предков. И вчера Президент, открывая прямую линию, обратился именно к теме суверенитета. Все наше усилия, все служение в разных направлениях и сферах государственной и общественной деятельности сегодня, конечно, должно быть посвящено этой задаче", - отметил губернатор.
Особый акцент в работе учителя сейчас - это патриотическое воспитание подрастающего поколения, поддержка героев-защитников Отечества, их семей. Дмитрий Азаров напомнил об опыте, который был реализован в Самарской области - в частности, в каждой библиотеке региона. "Мы сделали специальные стеллажи, посвященные героическим страницам истории нашей страны, нашего народа, черным страницам истории зарождения фашизма, нацизма и победы светлых сил во главе с нашей страной над фашизмом в середине 20 века. Конечно, там есть литература и о том, с чем бы боремся сегодня, какому злу противостоим. Этот проект очень важен - к информации может обратиться любой человек, любого возраста".
Важная категория, которая требует от учителей внимательного, грамотного подхода, дети участников СВО. Губернатор также напомнил, что следующий год объявлен в стране Годом семьи, и подчеркнул важность взаимодействия учительского и родительского сообщества в вопросах воспитания детей. "Благодарю родительское сообщество Самарской области. Мы создали областное родительское собрание, аналогичные собрания у нас работают в каждом муниципальном образовании", - отметил он.
Губернатор акцентировал внимание участников форума на задаче противостояния сегодняшним угрозам, направленным на молодежь.
"Когда мы говорим, что против нашей страны разворачивается не только экономическая, но и информационная война, война за души будущего поколения, наших детей, мы видим риски и угрозы сегодняшнего дня, - сказал Дмитрий Азаров. - Мы обязаны и об этом говорить и понять вместе, как противостоять этим угрозам. И на этом фронте противостоять может учитель - профессиональный, ответственный, чуткий, настоящий патриот своей страны. Очень надеюсь, что, обсудив эти темы, вы дадите свои предложения для системы образования".
В ходе торжественного мероприятия Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ была награждена Светлана Ильина - победитель конкурса "Учитель года Самарской области - 2006", председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке, директор МБОУ "Гимназия № 3" г. о. Самара, руководитель Общероссийской общественной организации лидеров образования "Учитель года".
"Рад вам вручить по поручению Валентины Ивановны Матвиенко эту Почетную грамоту и хочу пожелать новых успехов. Знаю, что не в вашем характере останавливаться на достигнутом", - поздравил ее глава региона.
По словам Светланы Ильиной, форум "Педагогическая гавань" не только завершает Год педагога и наставника, но и открывает череду событий, посвященных празднованию 300-летия Российской академии наук. В этом году увеличилось число партнеров форума, в их числе Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", а также педагогические вузы региона. Так, студенты наравне с учителями губернии получили возможность присутствовать на всех мастер-классах форума, учиться у лучших педагогов.
Она заверила Дмитрия Азарова, что патриотическое направление на форуме - одно из важнейших. "Мы понимаем, что от нынешних детей зависит наше будущее. Дорогие студенты, мы в вас верим, - обратилась она к будущим педагогам. - У нас все получится, потому что мы вместе".
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!