В СамГМУ впервые в России установили отечественный раздвижной эндопротез собственного производства

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета минздрава России впервые в стране установили раздвижной индивидуальный эндопротез тазобедренного сустава отечественного производства. Имплантат, в котором предусмотрена возможность изменения его длины без операции, сможет заменить импортные аналоги. Об этом сообщает пресс-служба Клиник.

Работа над созданием эндопротеза велась специалистами НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, а также Клиник университета совместно с партнерами.

Подобные эндопротезы в мире производят всего две зарубежных компании. Сейчас из-за различных ограничений срок от момента заказа эндопротеза до операции увеличился до 8-9 месяцев. Благодаря появлению отечественного аналога значительно сократится срок ожидания операций. Такая конструкция эндопротезов будет широко востребована в целом спектре направлений, в том числе у пациентов с костной онкологией, в детской реконструктивной ортопедии и онкологии и других.

"Нам удалось разработать магнитный редуктор, который раскручивается внешним магнитным полем, что приводит к телескопическому увеличению длины бедренного компонента эндопротеза, в который он будет встроен, — пояснил директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ Андрей Николаенко. — Конструкция нашего эндопротеза отличается от аналогов и позволяет сохранить больше здоровых тканей. Первые несколько операций с раздвижными эндопротезами мы проведем для взрослых пациентов. И после отработки всех деталей в следующем году планируем провести первую операцию у ребенка".

Первый эндопротез установили мужчине со сложным случаем асептической нестабильности компонентов эндопротеза тазобедренного сустава и значительным укорочением ноги на 6 см.

"Во время операции мы убрали компоненты старого эндопротеза, а затем последовательно установили индивидуальный ацетабулярный и индивидуальный бедренный компоненты, — говорит заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 2 Клиник СамГМУ Дмитрий Кудашев. — Операция уникальна, так как мы выполнили имплантацию полностью индивидуального ревизионного эндопротеза, конструкция бедренного компонента которого позволит нам спустя определенное время после хирургического вмешательства неинвазивно произвести удлинение конечности на несколько сантиметров".

Как пояснил Дмитрий Кудашев, во время операции удлинить конечность сразу на 6 см невозможно, поэтому коррекцию длины пациенту будут проводить уже после операции в несколько этапов до достижения необходимого результата.

"Эндопротезирование — одно из важнейших направлений, активно развивающихся в университете, — говорит ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. — Министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко была поставлена задача создать неинвазивные раздвижные эндопротезы, которые способны заменить зарубежные аналоги. Создание в СамГМУ первого отечественного раздвижного эндопротеза — важнейший шаг в достижении нашей общей цели — формирования технологического суверенитета страны в области здравоохранения".

Операция длилась 5,5 часов, сейчас пациент чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.

Выпуск индивидуальных и серийных эндопротезов осуществляется НИИ бионики и персонифицированной медицины в Индустриальном парке "Преображенка" на площадке Центра серийного производства СамГМУ. Центр был открыт в ноябре 2022 года при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ первым в стране успешно прошел проверку Росздравнадзора России по новым стандартам СМК и внесен в реестр медицинских производителей, чья СМК отвечает требованиям стандарта ISO 13485. В НИИ проводятся клинические исследования, разрабатываются новые конструкции эндопротезов и методы хирургического лечения.