Губернатор Дмитрий Азаров вручил землякам государственные награды

В среду, 20 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные и региональные награды своим землякам, которые внесли значимый вклад в развитие промышленности, здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, коммунального хозяйства, культуры и спорта, а также других отраслей экономики.

Глава региона отметил, что рад встрече с людьми, которые сегодня творят историю Самарского края, служа надежной опорой не только для региона, но и для всей страны. "Я не перестаю восхищаться своими земляками - людьми неиссякаемой энергии, высочайшего профессионализма, доброты, отзывчивости с таким по-настоящему самарским характером, в основе которого - трудолюбие, ответственность, щедрость, гостеприимство и, вне всякого сомнения, любовь к родной земле и нашей великой Родине. Эта любовь видна в каждом поступке, в каждом вашем действии. Вы с трепетом относитесь к нашему прошлому и кирпичик за кирпичиком строите будущее родной земли", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Руководитель области добавил, что на протяжении последних пяти лет при активной поддержке национального лидера, президента РФ Владимира Путина много что удалось в регионе во всех сферах социально-экономического развития.

"Мы добились серьезных успехов, совершили настоящий рывок в развитии социальной инфраструктуры. У нас только новых зданий лечебных учреждений более 150, а если посчитать все вместе - и строительство, и капремонты - уже более 600 объектов здравоохранения привели в порядок. Столько же школ отремонтировали, 13 - построили, 56 детских садов ввели в строй. Можно говорить и о домах культуры, школах искусств, о спортивной инфраструктуре. При этом мы концентрировали свое внимание на развитии транспортной, инженерной инфраструктуры. Построили два моста, третий - главный - через Волгу уже заканчиваем и в следующем году обязательно запустим этот мост в будущее нашего региона. Это наша гарантия того, что Самарская область еще на десятки лет не останется на обочине развития нашей страны. В каждом этом свершении, деле, достижении - а мы получаем высочайшие оценки развития нашего образования, здравоохранения, культуры! - есть вклад каждого из вас", - обратился во время церемонии к своим землякам губернатор.

Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил тех, кто вносит свой вклад в защиту родной земли, обеспечение безопасности людей. Сегодня в стране отмечается День работников органов безопасности.

"Поздравляя офицеров ФСБ, мы вновь вспомнили и тех сотрудников, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, на передовой. А также тех, кто здесь Родину защищает и приближает нашу победу. Потому что благодаря работе службы предотвращен не один террористический акт на территории нашего региона. Не обо всем мы имеем возможность рассказывать общественности. Даже то, что есть в средствах массовой информации, говорит о размерах угрозы. Враг фокусирует свое внимание на нашем регионе, и защита родной земли - долг каждого", - отметил глава области.

Он напомнил о задачах, поставленных главой государства, по обеспечению суверенитета страны, без которого невозможно будущее, - экономического, оборонного и технологического. Глава региона отметил, что у Самарской области есть заметные достижения. По оценкам экспертов, индекс промышленного производства составит более 8%. А если говорить об обрабатывающем производстве - 14%.

"Президент говорил о технологическом суверенитете. И здесь наш регион как опорный край державы вносит свой вклад, - добавил губернатор. - Вклад вносят наши крупнейшие предприятия, которыми мы гордимся, небольшие производственные, по-настоящему инновационные организации и новые компании. Буквально на следующей неделе мы открываем масштабное производство беспилотных авиационных систем в Особой экономической зоне "Тольятти".

Все это стало возможным благодаря специалистам, профессионалам в своем деле, которые готовы взяться за любую задачу и решить ее в интересах России и всего общества. Важно отметить, что создание новых производств напрямую связано со снижением безработицы. "У нас рекордно низкие показатели по уровню безработицы - в 1,5 раза ниже, чем в среднем по стране, - отметил Дмитрий Азаров. - Повышение уровня благосостояния людей - важнейшая задача, которую мы не отменяли никогда, которую поставил президент и которая, несмотря на все сложности, все препоны, что нам враг пытается чинить, несмотря на специальную военную операцию, остается для нас главной. Каждое новое рабочее место - это и новый уровень зарплаты в целом. Сегодня за человека труда, за специалиста идет настоящая борьба предприятий. Все это сказывается на повышении уровня зарплат. И все это ложится в копилку наших достижений и побед".

Губернатор отметил, что все то, чего региону удалось добиться за последние годы, было бы невозможным без прямой поддержки главы государства.

"Наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддерживает проекты, инициируемые здесь, на Самарской земле. Он держит в фокусе своего внимания крупнейшие производства нашего региона. Можно только один АВТОВАЗ вспомнить, не говоря уж об оборонной промышленности. У всех есть понимание, что, если бы не Владимир Владимирович Путин, мы могли производство просто не сохранить, и стоял бы сейчас вопрос развития Тольятти, который является одним из крупнейших в стране нестоличным городом, - акцентировал Дмитрий Азаров. - Мы понимаем, что поддержка президента - это еще и колоссальная ответственность. И я искренне благодарен вам, дорогие земляки, что эта ответственность есть в каждом из вас. Мы не словом, а делом доказываем, что чувствуем ритм, которым развивается наша Родина, и живем одной судьбой с Россией. Так было на Самарской земле и так будет".

Слова благодарности глава региона адресовал всем, кто ежедневно, честно и добросовестно выполняет свою работу, вносит лепту в общее дело: героям-защитникам на передовой, заводским труженикам, учителям и врачам, работникам сельского хозяйства, социальным работникам, волонтерам, деятелем культуры, спорта.

"Сегодня мы все сплотились вокруг нашей главной, священной цели - отстоять суверенитет и независимость нашей Родины. Говорю вам спасибо, дорогие земляки за то, что мы, несмотря ни на что, остаемся единой, сплоченной командой региона, - продолжил Дмитрий Азаров. - Низкий вам поклон за все, что вы делаете. Искренне горжусь теми свершениями, которые сегодня творятся на нашей земле и далеко за пределами нашей Самарской области жителями региона. Все всякого сомнения, мы - наследники поколения победителей. И знаю, что побед достигнем по всем направлениям, по всем фронтам. Будем приближать этот день своим трудом, самоотверженностью, отвагой, добрыми делами и поступками. Сегодня наш регион, как и десятки, и сотни лет назад, - надежная опора для всего нашего Отечества. И в этом факте - во многом значительная ваша заслуга. Сегодня я очень горд вручить заслуженные награды".

Почетной грамотой президента страны награжден технический директор ПАО "ОДК-Кузнецов" Владимир Стогов. Он проработал в отрасли 22 года. Обладая колоссальным объемом знаний, богатым техническим и производственным опытом, навыками руководства большим производственным коллективом, способностью видеть перспективу, сотрудник двигателестроительного предприятия грамотно организует деятельность коллектива.

"Это не просто моя награда, а всего коллектива нашего предприятия, которое сегодня динамично развивается. Это происходит, несмотря на санкционные вызовы, открывшие для нас на самом деле новые возможности. Мы нацелены на выполнение всех поставленных задач", - отметил он.

Почетного звания "Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области" удостоен начальник цеха РКЦ "Прогресс" Виктор Яковлев. Его стаж работы в отрасли - более 50 лет. При личном участии специалиста для создания космического комплекса дистанционного зондирования земной поверхности "Ресурс-П" было освоено изготовление особо сложных деталей, узлов и сборок на станках с числовым программным управлением.

Дмитрий Азаров отметил, что РКЦ "Прогресс" активно развивается. "Всякий раз, когда я приезжаю даже в отдаленное село нашего региона, всегда меня спрашивают, как там "Прогресс". Спасибо вам и всему коллективу, что на должной высоте поддерживаете достижения нашего легендарного предприятия", - отметил губернатор.

Знаком "За служение людям" награжден волонтер Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Константин Красильников. Пожарный в прошлом, а сейчас - доброволец, он регулярно доставляет гуманитарные грузы защитникам Отечества и жителям территорий России, которые каждый день находятся под вражескими обстрелами. Летом этого года он заключил контракт с добровольческим формированием, став старшим техником беспилотных летательных аппаратов, занимаясь их обслуживанием, ремонтом и программированием.

"Сперва я был волонтером в Мелитополе. Потом собирал и доставлял гуманитарные грузы, адресные посылки, которые мы передавали бойцам. А потом сам решил взять в руки автомат и пойти на помощь ребятам. Решение было принято сердцем и душой на основе искреннего желания помочь. Семья поддержала", - рассказал Константин Красильников. Он поблагодарил губернатора за всемерную помощь бойцам.

Напомним, Дмитрий Азаров регулярно бывает в зоне проведения специальной военной операции, доставляет гуманитарные грузы, спецтехнику и средства, чтобы помочь защитникам добиться решения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, президентом РФ Владимиром Путиным.

"Губернатор создает связь военных и гражданских, защитников со своими семьями. Поэтому для нас такая поддержка родного края, дома очень важна", - отметил защитник.

Почетный знак "За заслуги в развитии ветеранского движения" глава региона вручил полковнику в отставке, члену комитета Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации Анатолию Горбунову. В настоящее время он проводит уроки Мужества в образовательных учреждениях области, рассказывает школьникам о важности подвигов героев, в том числе участников специальной военной операции.

"Я рад, что сегодня наша ветеранская организация, проводя различные мероприятия социальной, воспитательной направленности, стремится привить любовь к Родине, чувство патриотизма, - отметил он. - Президент России и наш губернатор сегодня проводят разумную политику, которая направлена на улучшение благосостояния граждан, воспитание подрастающего поколения. Спасибо за труд и награду".

Дмитрий Азаров поблагодарил всех ветеранов, которые сегодня ведут активную общественную работу: "Во время прямой линии президент сказал о том количестве добровольцев, которые сегодня чувствуют, что по-другому не могут, встают и идут на защиту Родины. И в этом огромный вклад ветеранских организаций. Потому что нынешним защитникам Отечества есть на кого равняться - на героев Великой Отечественной войны, ветеранов, которые прошли Афганистан и другие горячие точки. Я сердечно благодарю все ветеранские организации, всех ветеранов за ваше патриотическое воспитание. Благодаря такой совместной работе у нас, например, самое большое количество юнармейцев в стране - это мальчишки и девчонки, являющиеся самыми настоящими патриотами нашей страны".

Кроме того, ветеранские организации вносят большой вклад в поддержку семей военнослужащих, в сбор гуманитарной помощи бойцам. "Спасибо вам за то, что объединяете людей на эти благие дела", - обратился к заслуженным общественникам Дмитрий Азаров.

Почетное звание "Заслуженный эколог Самарской области" присвоено заведующей кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета им. академика С.П.Королева Людмиле Кавеленовой.

Ее стаж работы в отрасли составляет 42 года. Она внесла большой вклад не только в подготовку квалифицированных кадров в области экологии, но и в создание образовательных программ и учебно-методических пособий. С 2010 года является научным руководителем Ботанического сада по восстановлению редких растений в природе, ведет научное руководство в Жигулевском государственном заповеднике по мониторингу рекреационной нагрузки на экскурсионном маршруте "Гора Стрельная". В 2021 г. активное участвовала в разработке проекта Стратегии сохранения биологического разнообразия Самарской области.

"Спасибо вам за сохранение уникальной Самарской земли, водных объектов, - обратился Дмитрий Азаров. - Низкий вам поклон за ваши научные труды, экологическое просвещение и воспитание, заботу о нашей родной земле".

"Дорогой Дмитрий Игоревич, огромное вам спасибо за то, то вы, будучи губернатором, уделяете так много внимания сохранению нашей природы. Вы помните времена, когда еще были министром лесного хозяйства и охраны окружающей среды. С тех пор наша область - одна из очень немногих - имеет свою собственную стратегию сохранения биологического многообразия. Дмитрий Игоревич на это нацелил наши усилия, и теперь мы в передовиках. Спасибо за награду, которая станет вектором в моей работе в следующие годы", - ответила Людмила Кавеленова.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №1 города Похвистнево Татьяна Семенова удостоена почетного знака "За заслуги в наставничестве".

"В жизни каждого человека наставник - это свет, который помогает идти по пути успеха. Надеюсь, что мой труд найдет достойное продолжение в наших молодых педагогах. Мне очень приятно, что сегодня образование находится в центре внимания президента России, губернатора Самарской области. Будем стремиться к новым свершениям, сеять доброе, мудрое и вечное", - сказала женщина, обращаясь со словами благодарности к руководителю региона.

"Благодаря таким замечательным учителям Самарская область по итогам этого года заняла пятое место в интегральном рейтинге оценки уровня образования в стране, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Спасибо за это представителям высшей школы, нашим учителям и воспитателям".

В завершение церемонии Дмитрий Азаров поблагодарил своих земляков за вклад в развитие региона и страны, в защиту Родины.

"Каждый из нас на своем рабочем месте, в своей деятельности, уверен, делает все, чтобы приблизить желанный день - день победы, - обратился губернатор к участникам церемонии награждения и поздравил с наступающим Новым годом. - Уходящий год был непростым. Но было много поводов для радости и гордости за нашу Отчизну, за достижения, которые сегодня есть у каждого региона. Отдельно мы гордимся развитием нашей Самарской области. И в этом динамичном, опережающем развитии есть вклад каждого из вас. Спасибо вам большое!"