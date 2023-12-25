В Самарской области начали промышленное производство беспилотников

В понедельник, 25 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко запустили первый этап производства беспилотных авиационных систем.

Этот проект по созданию в регионе кластера БАС реализуется при поддержке президента России Владимира Путина. Это позволило решить все технические вопросы и наладить производство в короткие сроки - всего за год.

"Я благодарен нашим партнерам за совместную работу. И поиск площадки, и обеспечение инженерной инфраструктурой, и содействие в наборе кадров, и размещение производства мы вели сообща. И сегодня мы фиксируем старт первого этапа производства беспилотных авиационных систем в Самарской области на промышленном уровне, чему я очень рад, - отметил Дмитрий Азаров. - Перспективы развития беспилотных авиационных систем уже не вызывают никаких сомнений даже у самых замшелых скептиков. Более того, перспективы мы видим для всей нашей страны. Это во многом обеспечение технологического суверенитета нашей страны. Не случайно наш национальный лидер, президент страны Владимир Владимирович Путин дал поручение о формировании отдельного национального проекта по беспилотным авиационным системам. И мы можем фиксировать сегодня, что Самарская область по отработке этого поручения президента находится в передовиках".

Напомним, о начале строительства завода в рамках кластера по производству БАС в Самарской области было объявлено менее года назад. А соглашение о реализации проекта было заключено на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.

На текущем этапе компания "Транспорт будущего" вложила в разработку моделей БАС и строительство инфраструктуры в Тольятти более 3 млрд рублей. Общий объем планируемых инвестиций на все этапы проекта - 20 млрд рублей.

"Мы совместно с руководством, правительством Самарской области обещали запуск завода и к концу года мы его выполнили, - подчеркнул Юрий Козаренко. - Самарский регион находится в авангарде реализации национального проекта, завершает год открытием завода, введенным экспериментальным правовым режимом, зафиксированным юридически и начавшим действовать научно-производственным центром и большими планами дальнейшей работы".

Производственная площадка находится на территории Особой экономической зоны "Тольятти". Первая очередь завода уже производит агродроны модели "Гектор С-80", а в ближайшей перспективе станет учебным центром и центром компетенций в области точного земледелия с использованием дронов. Также на сборке уже находятся БАС для мониторинга и доставки грузов.

"Мы сформировали здесь центр научных разработок, научно-производственный центр. Таких пилотных центров в стране определено всего три, а в Приволжском федеральном округе мы - единственные. Очень важно, что это не просто планы. Мы объявили буквально чуть меньше года назад о своих планах - это одно. И то, что эти планы, эти слова не разошлись с делом, можно убедиться воочию. Уже в следующем году 1,5 тысячи беспилотников должны быть изготовлены здесь, - подчеркнул губернатор. - У нас совместные планы с компанией по расширению производства. И уже в феврале, в апреле, сентябре откроются дополнительные производственные мощности. Все идет по плану, здесь даже с неким опережением планов показатели. Это создает устойчивую базу для развития беспилотной авиации в Самарской области".

Кластер БАС в Самарской области предполагает реализацию всей цепочки внедрения беспилотников в различные отрасли: разработку и производство отечественных комплектующих, испытания, сертификацию, отработку концепций коммерческого применения, сервисное и техническое обслуживание. О том, как выстроен процесс, губернатору рассказал руководитель проекта ООО "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров.

"Каждый сотрудник нашей компании обязательно должен познакомиться с полным циклом производства беспилотников - от участка ЧПУ, где изготавливаются все элементы, до полетных испытаний", - рассказал Илья Сидоров. Он добавил, что и сам продолжает наращивать свои компетенции, чтобы управлять всеми процессами на тольяттинском предприятии.

К производству привлечены и компании-резиденты технопарка "Жигулевская долина". С помощью изготовленных ими 3D-принтеров здесь печатаются детали из пластика для малых летательных аппаратов.

Губернатора ознакомили с перспективными разработками в сфере БАС. В частности, был представлен двухместный пассажирский беспилотник, который можно использовать в качестве аэротакси.

"Это следующий этап развития в сфере беспилотных авиационных систем. Коммерческие перевозки с помощью этого дрона будут в несколько раз дешевле, чем на вертолете, - отметил Юрий Козаренко. - Все оборудование - собственного производства".

Что важно, контроль осуществляется на всех этапах: приемки материала, изготовления деталей и финальной сборки. "Проверяется каждая деталь. Вся информация сводится в единую систему, а на самой детали ставится соответствующая маркировка", - рассказали сотрудники завода.

На предприятии трудятся профессиональные специалисты со всей Самарской области, а также из других регионов страны. Многие из них имеют университетское образование в области конструирования летательных аппаратов. Сотрудники с гордостью рассказывают о своей работе и созданных условиях труда.

"Сюда меня привлекли современные условия работы, высокотехнологичное производство, возможность карьерного роста, а также уровень оплаты труда. А главное - желание попробовать себя в чем-то новом, - признался один из специалистов. - Когда увидел, что открывается новый завод по производству летательных аппаратов, - без раздумий направил заявку".

Глава региона отметил работу специалистов нового высокотехнологичного производства. "Посмотрите, как у них глаза горят, какая в них гордость за то, что они с нуля реализуют масштабный проект в самой сегодня перспективной отрасли в мире. И я очень рад тому, что здесь работают специалисты и из Самары, и из Тольятти, которые болели небом и работали иной раз в разных отраслях, но хотели вернуться в авиацию, - их интересовали беспилотные авиационные системы. Очень рад тому, что специалисты других регионов, ведущие специалисты в отрасли приезжают на нашу Самарскую землю. И у многих из них (во всяком случае, с кем переговорил) есть планы перевезти сюда семьи и здесь остаться для того, чтобы созидать на нашей Самарской земле, двигаться вперед, в будущее и достигать всех целей и задач, которые ставит перед нами государство, ставит перед нами российское общество", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, что регион боролся за инвестора, за размещение производства БАС на территории Самарской области, доказывая ее привлекательность.

"Главное наше богатство - это люди, высококвалифицированные кадры, которые сегодня уже трудятся здесь, на предприятии. Конечно, наша школа авиационных систем, аэрокосмическая школа также стала очень хорошим импульсом для того, чтобы инвесторы приняли решение и разместили свое производство здесь, на территории Самарской области в Особой экономической зоне "Тольятти" - одной из самых эффективных в стране, - заявил губернатор. - Можно много рассказывать инвесторам об эффективности площадки. Думаю, что лучшая реклама Особой экономической зоны, нашего индустриального парка, нашей "Жигулевской долины" - вот такие производства, которые сегодня стартуют, уверен, на радость всем жителям Самарской области. Еще раз подчеркну важность этого проекта для всей страны. Лучшую рекламу нам делают инвесторы, которые здесь уже разместили свое производство".

"Сегодня те целевые показатели и та работа, которую мы показываем, - выпуск более 1,5 тысячи беспилотников, размещение последующего производства, - обязательно будут выполнены, - заверил генеральный директор компании Юрий Козаренко. - Большое спасибо правительству, руководству региона за оперативное подключение всех инженерных систем, за выбор площадки. Большое количество компаний Самарской области участвовали в сегодняшнем дне, здесь нельзя говорить, что все это только наша заслуга - компании "Транспорт будущего". Но на этом мы не собираемся останавливаться".

К концу 2024 года инвестор намерен выпускать более 400 тысяч винтов, того же количества электрических двигателей и драйверов, более 100 тысяч полетных контроллеров, а также запустить линии производства литий-ионных аккумуляторов и многое другое.

"Мы отдельно обсуждаем с руководителем региона применение концепции дронсервиса и отработку уже не только в полях, а в полях и в небе экономически эффективного применения. Совместная задача - проведение такой популяризации гораздо большего размера для того, чтобы на самом деле мы сегодня делали здесь не только беспилотник, но и строили отрасль, которая нужна нашему государству. Это наша совместная задача, ради которой мы идем", - заявил Юрий Козаренко.

Дмитрий Азаров добавил, что сразу, с первого дня после принятия решения о размещении производства в Самарской области правительство области совместно совместно с партнерами работает над формированием рынка услуг беспилотных авиационных систем. И уже есть уверенность в том, что производство будет расти и прирастать партнерами.

"Мы вместе с нашими партнерами видим перспективы не только в сельском хозяйстве, доставке грузов, но и в целом ряде направлений: это и мониторинг, и доставка лекарственных препаратов как отдельная отрасль медицинского назначения. Сегодня большая заинтересованность есть уже у трубопроводных, инженерных компаний. Но мы видим перспективы использования беспилотной авиации и в обследовании конструкций, и в строительстве, - отметил губернатор. - Заявленный объем инвестиций - 20 млрд руб. - подтверждается. Инвестиции осуществляются опережающими темпами. Оно и понятно, тот, кто сейчас первым масштабно войдет на рынок, он и получит доминирующее положение. Коллеги это хорошо понимают. И я рад, что мы подставляем плечо, чтобы проект реализовывался как можно быстрее, и беспилотники, произведенные в Самарской области, стали известными в нашей стране и применялись по всей стране и далеко за ее пределами", - резюмировал Дмитрий Азаров.