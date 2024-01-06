В Самаре из-за хлопка газового баллона при натяжении потолка пострадали четыре человека

В субботу, 6 января, в 13:13 в Самаре в Октябрьском проезде в доме №4 при проведении работ по монтажу натяжного потолка произошел хлопок газового баллона (пропан, объем 5 литров), сообщает пресс-служба МЧС.

ЧП произошло в однокомнатной квартире многоквартирного дома. Несущие конструкции жилого дома не повреждены.

В результате происшествия погибших нет, пострадали четыре человека: 49, 36 и двое 18-летних. Мужчины госпитализированы.

В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 50 человек.

На месте происшествия от МЧС России привлечено 15 человек и пять единиц техники. Причина происшествия — устанавливается.

В областном минздраве сообщили: "Четверо пострадавших госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как тяжелое".