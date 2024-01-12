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Музыка Культура

Крещенский фестиваль в Тольяттинской филармонии откроют "Семейные чтения"

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 января IV Крещенский фестиваль камерной музыки в Тольятти откроют семейные чтения. На сцене Камерного зала выступит настоятель Свято-Никольского храма села Усолье Леонид Коркодинов.

Музыкант, композитор и исполнитель духовных и патриотических песен, Леонид Коркодинов владеет несколькими музыкальными инструментами. Известен как детский писатель — автор шести книг с рассказами для детей "Жаркое из шоколада" (2014), "Непростой фонарь" (2015), "Ванины рассказы" (2016), "Санькин дедушка" (2020), "Шмель в коробочке" (2020), "Рассказы батюшки Леонида" (2021), "Поджигатели" (2023). Лауреат национальной литературной премии "Писатель года-2014", организатор епархиального фестиваля детской книги "Добрые страницы".

Крещенский фестиваль проходит в Тольяттинской филармонии с 2021 года. Его главная задача — продемонстрировать слушателям ансамблевую музыку.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

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