Крещенский фестиваль в Тольяттинской филармонии откроют "Семейные чтения"

14 января IV Крещенский фестиваль камерной музыки в Тольятти откроют семейные чтения. На сцене Камерного зала выступит настоятель Свято-Никольского храма села Усолье Леонид Коркодинов.
Музыкант, композитор и исполнитель духовных и патриотических песен, Леонид Коркодинов владеет несколькими музыкальными инструментами. Известен как детский писатель — автор шести книг с рассказами для детей "Жаркое из шоколада" (2014), "Непростой фонарь" (2015), "Ванины рассказы" (2016), "Санькин дедушка" (2020), "Шмель в коробочке" (2020), "Рассказы батюшки Леонида" (2021), "Поджигатели" (2023). Лауреат национальной литературной премии "Писатель года-2014", организатор епархиального фестиваля детской книги "Добрые страницы".
Крещенский фестиваль проходит в Тольяттинской филармонии с 2021 года. Его главная задача — продемонстрировать слушателям ансамблевую музыку.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!