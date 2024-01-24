В галерее "Новое пространство" пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого

В четверг, 25 января, в 17:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдет концерт памяти советского поэта, актера, автора и исполнителя песен Владимира Семеновича Высоцкого. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Уже ставшее традиционным для библиотеки мероприятие, приуроченное ко дню рождения знаменитого барда, проводится в стенах учреждения ежегодно, благодаря деятельному участию Михаила Трифонова, бессменного руководителя регионального общественного фонда "Центр В. Высоцкого в Самаре".

Организаторы приглашают на концерт поклонников творческого наследия звезды советской сцены. С исполнительской программой в "Новом пространстве" их будут ждать как уже давно известные самарской публике интерпретаторы произведений Владимира Высоцкого, так и те, кто лишь недавно начал делать первые шаги на этом пути.

Вход свободный.