В галерее "Новое пространство" пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого

В четверг, 25 января, в 17:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдет концерт памяти советского поэта, актера, автора и исполнителя песен Владимира Семеновича Высоцкого. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Уже ставшее традиционным для библиотеки мероприятие, приуроченное ко дню рождения знаменитого барда, проводится в стенах учреждения ежегодно, благодаря деятельному участию Михаила Трифонова, бессменного руководителя регионального общественного фонда "Центр В. Высоцкого в Самаре".
Организаторы приглашают на концерт поклонников творческого наследия звезды советской сцены. С исполнительской программой в "Новом пространстве" их будут ждать как уже давно известные самарской публике интерпретаторы произведений Владимира Высоцкого, так и те, кто лишь недавно начал делать первые шаги на этом пути.
Вход свободный.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!