Лучшим студентам Сызранского филиала Самарского государственного технического университета вручили сертификаты на получение корпоративной стипендии от Сызранского НПЗ. Так, предприятие поздравило отличников и активистов вуза со Всероссийским днём студента.

Почетными грамотами завода отмечены также студенты филиала с активной жизненной позицией, участники различных заводских проектов: научно-технических конференций, волонтерских акций, спортивных соревнований.

Сызранский НПЗ (дочернее общество "Роснефти") и СФ СамГТУ связывает многолетнее сотрудничество. Сегодня примерно каждый третий сотрудник предприятия — выпускник этого вуза. В 2019 году в университете открылось востребованное для нефтяников направление подготовки — "Химическая технология". Это стало возможным благодаря созданию при поддержке завода комплекса из 7 учебных лабораторий, ставших мощной образовательной базой для развития научно-исследовательского потенциала молодежи.

Практические навыки студенты приобретают непосредственно на предприятии. Ежегодно практику на заводе проходит порядка 300 будущих инженеров и рабочих, учащихся вузов и колледжей. Это помогает студентам проникнуться корпоративной культурой и познакомиться с реальным производством, что в дальнейшем поможет быстрее адаптироваться на новом рабочем месте. Только за минувший год молодыми специалистами и сотрудниками Сызранского НПЗ стали 30 выпускников высших и средних учебных заведений.

Профориентационные мероприятия нефтепереработчики ведут еще со школьной ступени. Второй год подряд на базе сызранского филиала СамГТУ проводится "День карьеры" для старшеклассников городских школ. Мероприятие помогает школьникам лучше узнать о профессиях, востребованных в нефтяной отрасли, и определиться с дальнейшим местом учебы.

День студента по праву сегодня отмечают и 26 сотрудников завода, которые учатся в университетах без отрыва от производства. Многие для получения "вышки" выбирают Самарский политех. В прошлом году дипломы этого вуза были вручены более 20 заводчанам.

Кроме того, сами сотрудники Сызранского НПЗ становятся педагогами — нефтепереработчики читают лекции будущим технологам нефтепереработки. Практические знания, "заточенные" под реальное производство, особенно ценны. Специалисты завода участвуют в работе государственных экзаменационных комиссий и даже возглавляют некоторые из них. Для авторов лучших дипломных работ, имеющих высокую практическую значимость, предусмотрено отдельное поощрение от предприятия.