Трудовая династия Сызранского НПЗ представила регион на всероссийском семейном форуме

Трудовая династия Сызранского нефтеперерабатывающего завода представила Самарскую область на всероссийском форуме "Родные — Любимые", который прошел с 19 по 23 января на площадке Международной выставки-форума "Россия" в Москве. Событие открыло объявленный президентом Владимиром Путиным Год семьи.

От имени Самарской губернии на форуме выступила известная трудовая династия Сызранского НПЗ (входит в НК "Роснефть") — семья Михайловых. Почетная миссия на заводчан была возложена областным правительством. Ранее Михайловы дважды удостаивались звания "Лучшая трудовая династия Самарской области", их имена вписаны в "Летопись семейного благополучия городского округа Сызрань".

Общий трудовой стаж Михайловых на СНПЗ — 351 год. Родоначальник династии — Леонтий Дмитриевич Михайлов. Закончив четыре класса сельской школы, работал в хозяйстве своего отца. В голодный 1933 год уехал в поисках лучшей жизни в Баку, где и познакомился с будущей супругой и матерью его пятерых детей Марией Андреевной. В июле 1941-го Леонтий Дмитриевич ушел на фронт, откуда вернулся в победном 1945-м и обосновался в Сызрани. Фронтовик пришел на молодой нефтеперерабатывающий завод, где проработал водителем бензовоза 39 лет. Связь Михайловых с заводом росла и крепла — на предприятие один за другим приходили дети и внуки Леонтия Дмитриевича.

Трудовая династия Михайловых не прерывается и в наши дни. Сейчас на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе работают 7 представителей этой фамилии, и все они приехали на форум. Вместе с ними в Москву приехали два ветерана и трое правнуков родоначальника династии.

Центральным мероприятием форума стала встреча президента России с участниками. Михайловы и еще несколько семей со сцены поделились историями своих династий.

В рамках форума состоялось немало интересных мероприятий: выступления членов выдающихся династий, ученых, деятелей культуры и искусства, а также творческие мастер-классы и семейный квиз "Связь поколений".

НК "Роснефть" на форуме представили еще две династии: Курчатовых (Саратовский НПЗ) и Позднуховых (Ангарский завод полимеров).