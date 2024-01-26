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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Трудовая династия Сызранского НПЗ представила регион на всероссийском семейном форуме

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Трудовая династия Сызранского нефтеперерабатывающего завода представила Самарскую область на всероссийском форуме "Родные — Любимые", который прошел с 19 по 23 января на площадке Международной выставки-форума "Россия" в Москве. Событие открыло объявленный президентом Владимиром Путиным Год семьи.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

От имени Самарской губернии на форуме выступила известная трудовая династия Сызранского НПЗ (входит в НК "Роснефть") — семья Михайловых. Почетная миссия на заводчан была возложена областным правительством. Ранее Михайловы дважды удостаивались звания "Лучшая трудовая династия Самарской области", их имена вписаны в "Летопись семейного благополучия городского округа Сызрань".

Общий трудовой стаж Михайловых на СНПЗ — 351 год. Родоначальник династии — Леонтий Дмитриевич Михайлов. Закончив четыре класса сельской школы, работал в хозяйстве своего отца. В голодный 1933 год уехал в поисках лучшей жизни в Баку, где и познакомился с будущей супругой и матерью его пятерых детей Марией Андреевной. В июле 1941-го Леонтий Дмитриевич ушел на фронт, откуда вернулся в победном 1945-м и обосновался в Сызрани. Фронтовик пришел на молодой нефтеперерабатывающий завод, где проработал водителем бензовоза 39 лет. Связь Михайловых с заводом росла и крепла — на предприятие один за другим приходили дети и внуки Леонтия Дмитриевича.

Трудовая династия Михайловых не прерывается и в наши дни. Сейчас на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе работают 7 представителей этой фамилии, и все они приехали на форум. Вместе с ними в Москву приехали два ветерана и трое правнуков родоначальника династии.

Центральным мероприятием форума стала встреча президента России с участниками. Михайловы и еще несколько семей со сцены поделились историями своих династий.

В рамках форума состоялось немало интересных мероприятий: выступления членов выдающихся династий, ученых, деятелей культуры и искусства, а также творческие мастер-классы и семейный квиз "Связь поколений".

НК "Роснефть" на форуме представили еще две династии: Курчатовых (Саратовский НПЗ) и Позднуховых (Ангарский завод полимеров).

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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