Сологаевскому нефтяному месторождению исполняется 40 лет

В 2024 году исполняется 40 лет с момента введения в разработку Сологаевского месторождения, которое располагается в Похвистневском и Кинель-Черкасском районах Самарской области. Сейчас на месторождении трудится бригада добычи нефти и газа № 4 ЦДНГ№ 2 АО "Самаранефтегаз".

В компании рассказали об истории месторождении и о людях, которые здесь работают. Общий результат их труда за прошедшие годы — более 5,5 млн тонн нефти, добытой на благо региона и всей страны.

Сологаевское месторождение является многопластовым и характеризуется сложным географическим строением. Оно было открыто в 1982 году, тогда же пробурили первую скважину. А через два года, в январе 1984 года, скважину ввели в эксплуатацию, тогда ее дебит составлял почти 55 тонн нефти в сутки.

За все время работы на Сологаевском месторождении пробурили уже 79 скважин. Чтобы увеличить отдачу пластов, здесь успешно проводят различные геолого-технические мероприятия. Всего с начала разработки с Сологаевского месторождения было добыто более 5,5 млн тонн "черного золота", и по запасам нефти оно относится к средним.

Бесперебойную работу Сологаевского месторождения обеспечивает бригада из 12 операторов по добыче нефти и газа. В небольшом коллективе работают как опытные, так и молодые сотрудники.

Одним из самых опытных работников является Алексей Тайбатров. Он пришел работать в компанию в марте 2000 года и с тех пор трудится только на Сологаевском месторождении. В прошлом году его портрет был установлен на Доске Почета Общества.

Руководит бригадой мастер по добыче нефти и газа Алексей Мазин. Свой карьерный путь на предприятии он начал в 2005 году с должности оператора по добыче нефти и газа, а в 2015 году был назначен мастером.

В коллективе сильны традиции наставничества. Много лет, с момента открытия месторождения, наставником для молодежи здесь был оператор Николай Ефремов. Примечательно, что именно его называет своим учителем в профессии Алексей Тайбатров.

Сейчас опытные сотрудники продолжают эти традиции и передают опыт молодежи. Как отмечает Алексей Мазин, в процессе решения производственных задач и вопросов поддержку бригаде оказывают начальник цеха Александр Серебряков и его заместитель Павел Чесноков.

Руководство компании уделяет особое внимание условиям труда своих сотрудников. Поэтому сейчас на Сологаевском месторождении проводится капитальный ремонт здания. Работа продолжается, а месторождение выдает нефть, внося свой вклад в российскую экономику.