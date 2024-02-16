В Самаре глава Минэнерго высоко оценил работу энергосетевого комплекса региона

В пятницу, 16 февраля, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, который с рабочей поездкой находится в нашем регионе, и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провели двустороннюю встречу. Стороны обсудили работу ряда предприятий региона и развитие энергетического комплекса.

Министр отметил важность работы по подготовке кадров для отрасли. В регионе в этот процесс включены не только вузы, но и ссузы.

"Надеюсь, мы выстроим сквозную систему непрерывного образования, во всяком случае, мы постараемся сделать это качественно, чтобы стать примером и для других территорий, других округов и энергосистем", - сказал губернатор.

Уверенно проходить осенне-зимний сезон, качественно исполнять инвестиционные программы региону удается в партнерстве с энергетическими компаниями. "Инвестпрограммы это всегда и про надежность, и про перспективы развития", - отметил глава региона. Благодаря подготовке инженерной инфраструктуры в регионе открываются новые производства, развивается экономика. Как отметил Дмитрий Азаров, показатель валового регионального продукта по итогам 2023 года превышает среднероссийский. Индекс промышленного производства составляет 109,2, по обрабатывающей промышленности - 116%. "Создание достаточных энергомощностей позволяет развиваться и малому бизнесу, у нас здесь тоже очень серьезный прирост по малым предприятиям и по занятости в малых предприятиях. Открытие новых рабочих мест создает и дополнительную конкуренцию за трудовые ресурсы", - сообщил глава региона.

Самарская область демонстрирует высокие показатели и в газификации.

"Уровень газификации в Самарской области - один из самых высоких в стране. Мы этому только радуемся. Но продолжается строительство газопроводов, в том числе реализуется региональная программа газификации, продолжается программа социальной догазификации. Программа по решению президента продлена, в нее включены еще объекты газификации социальных учреждений, образовательных учреждений. Будем продолжать работать", - подчеркнул Николай Шульгинов.

Дмитрий Азаров поблагодарил главу Минэнерго за оценку работы, проводимой в области, и подтвердил: регион действительно прилагает серьезные усилия по продолжению газификации.

"Есть разные оценки ее уровня (95% и 97%, в зависимости от методик подсчета), но совершенно очевидно, что заявки, которые поступают от жильцов, от домовладений, должны удовлетворяться, - подчеркнул губернатор. - Спасибо министерству - держит руку на пульсе. Это позволяет нам эффективно реализовывать намеченные планы и по газификации, и по догазификации".

Вопросы развития энергосетевого комплекса региона обсудили на совещании под председательством министра Николая Шульгинова с участием руководителей крупнейших сетевых компаний региона.

Министр отметил, что Самарская область проходит зимний период успешно. Тем не менее необходимо уже сейчас готовиться к следующему осенне-зимнему периоду. Планы компаний предусматривают 640 млн руб. для ремонта объектов ТЭК и около 3 млрд руб. на реконструкцию, развитие и модернизацию сетевого комплекса. По словам Николая Шульгинова, в ближайший месяц с регионом планируется заключить долгосрочное регуляторное соглашение до 2029 года, которое будет предусматривать комплексную реконструкцию энергосетевого комплекса. Это позволит реализовывать проекты туристического кластера, развития жилой и социальной инфраструктуры ряда муниципальных районов, отметил министр.

Также в рамках совещания обсудили вопросы, связанные с повышением эффективности энергосетевого комплекса региона. Министр сообщил о поручении президента РФ Владимира Путина по повышению эффективности ЭСК, которое предполагает консолидацию территориальных сетевых организаций и создание в регионах единого центра по повышению надежности системообразующей территориальной сетевой организации. По словам министра, соответствующие нормативно-правовые акты должны быть изданы в ближайшее время.

Как отметил Дмитрий Азаров, в настоящее время энергосистема Самарской области - это мощный комплекс, который служит базой для развития промышленности, успешной реализации инициированных президентом России национальных проектов, основой обеспечения энергобезопасности области.

Продуманная подготовка и реализация инвестиционных программ позволяет нам создавать новые условия для размещения производств, привлечения дополнительных инвестиций. По оценке Марата Шакирзяновича Хуснуллина, в Самарской области отмечается лучшее исполнение инвестиционных программ энергокомпаний. Мы этим гордимся, я коллег за это благодарю. Мы очень взвешенно, продуманно вместе подходим к формированию инвестиционных программ. Как сообщил губернатор, за последние годы инвестиции в энергокомплекс выросли и уже превышают 40 млрд рублей, что, в свою очередь, позволяет привлекать и новые инвестиции в регион в целом и формировать перспективы его развития. "У нас за прошлый год рекордный показатель по инвестициям - 500 млрд рублей. Еще раз подчеркну, без подготовки инженерных площадок это было бы невозможно", - сказал глава региона.

Также губернатор поблагодарил компании за помощь в восстановлении мирной жизни на Донбассе и в городе-побратиме Снежное.

Грамотные инженерные решения и слаженная работа компаний энергосетевого блока способствовали реализации крупнейшего инфраструктурного проекта, важного для региона и для страны - строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. "Завершаем на следующей неделе надвижку на последний пролет, де-факто соединяем правый и левый берега Волги и 100 км трассы", - сообщил Дмитрий Азаров.

Отдельно глава региона отметил формирование современного образовательно-производственного кампуса строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева: "Компании откликнулись, участвуют в этом. Это создает основы для кадрового обеспечения отрасли в будущем".

Комментируя итоги совещания, Николай Шульгинов подчеркнул: руководство области и сетевых компаний, которые работают в регионе, ответственно подходят к подготовке к осенне-зимнему периоду.

"Мы это наблюдаем, проводя федеральный штаб и оценивая работу. Вообще здесь энергетика поставлена хорошо. Руководство региона и компании ответственно подходят к работе", - сказал он.

"Благодарен, что складывается командное взаимодействие. Все наши решения (а мы находимся в преддверии очень важных решений по исполнению поручения президента страны), все наши подходы к реализации этих решений мы сегодня имеем возможность сверить с министром. Вам за это огромное спасибо, - обратился Дмитрий Азаров к Николаю Шульгинову. - Понимаем прекрасно, когда на территории региона мы смотрим конкретные задачи и пути их решения, ваш бесценный опыт позволяет нам находить оптимальные решения. Это и создает условия для того, чтобы все в будущем выстроить эффективно. Взаимодействие есть по всем направлениям".