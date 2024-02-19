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Владислав Даванков: "Канатная дорога в Самаре окупится за полтора-два года"

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вице-спикер Госдумы, единый кандидат в президенты от "Новых людей" и "Партии роста" Владислав Даванков оценил туристический потенциал Самары. Вместе с сопредседателем штаба общественной поддержки кандидата в президенты Станиславом Дружининым и депутатом Госдумы Владимиром Плякиным он проехал на катере на воздушной подушке по Волге и осмотрел место, где планировалось строить канатную дорогу. Пока работы здесь не начались.

Фото: предоставлено автором

"Несмотря на прохладную погоду, субботним утром здесь немало людей. То есть у жителей Самары есть запрос на новое место отдыха. Канатную дорогу здесь обещают построить с 2011 года. Наши аналитики подсчитали, что она могла бы серьезно увеличить количество туристов и приносить около 3,5 млрд рублей в год при общих затратах на строительство в 6 млрд. То есть канатная дорога окупилась бы через полтора-два года. Внутренний туризм - очень перспективное направление для многих городов, включая Самару. Особенно это актуально в условиях санкций", - подчеркнул Владислав Даванков.

Он добавил, что в перспективе развитие внутреннего туризма поможет увеличить ВВП на 5%.

Затем Владислав Даванков провел встречу со своими сторонниками. Они обсудили основные положения президентской программы кандидата от "Новых людей". Одна из главных идей - оставлять больше средств в регионах.

"Люди говорят о том, что учителя массово увольняются из школ, особенно в сельской местности. Жителей небольших городов Самарской области волнует транспортная доступность. Корень этих проблем общий - недостаток денег на местах. Более половины крупнейших налогоплательщиков Самарской области, которые формируют четверть бюджета, зарегистрированы в Москве и Петербурге, платят налоги там. Это предприятия аэрокосмической и нефтехимической отраслей, автомобилестроения. В нашей программе мы четко прописали не только предложения по развитию регионов, но и источники финансирования. Тогда у нас появятся средства на развитие медицины и образования в каждом уголке России, на доступный транспорт, благоустройство и многое другое", - уверен Владислав Даванков.

Гид потребителя

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