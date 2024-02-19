Владислав Даванков: "Канатная дорога в Самаре окупится за полтора-два года"

Вице-спикер Госдумы, единый кандидат в президенты от "Новых людей" и "Партии роста" Владислав Даванков оценил туристический потенциал Самары. Вместе с сопредседателем штаба общественной поддержки кандидата в президенты Станиславом Дружининым и депутатом Госдумы Владимиром Плякиным он проехал на катере на воздушной подушке по Волге и осмотрел место, где планировалось строить канатную дорогу. Пока работы здесь не начались.
"Несмотря на прохладную погоду, субботним утром здесь немало людей. То есть у жителей Самары есть запрос на новое место отдыха. Канатную дорогу здесь обещают построить с 2011 года. Наши аналитики подсчитали, что она могла бы серьезно увеличить количество туристов и приносить около 3,5 млрд рублей в год при общих затратах на строительство в 6 млрд. То есть канатная дорога окупилась бы через полтора-два года. Внутренний туризм - очень перспективное направление для многих городов, включая Самару. Особенно это актуально в условиях санкций", - подчеркнул Владислав Даванков.
Он добавил, что в перспективе развитие внутреннего туризма поможет увеличить ВВП на 5%.
Затем Владислав Даванков провел встречу со своими сторонниками. Они обсудили основные положения президентской программы кандидата от "Новых людей". Одна из главных идей - оставлять больше средств в регионах.
"Люди говорят о том, что учителя массово увольняются из школ, особенно в сельской местности. Жителей небольших городов Самарской области волнует транспортная доступность. Корень этих проблем общий - недостаток денег на местах. Более половины крупнейших налогоплательщиков Самарской области, которые формируют четверть бюджета, зарегистрированы в Москве и Петербурге, платят налоги там. Это предприятия аэрокосмической и нефтехимической отраслей, автомобилестроения. В нашей программе мы четко прописали не только предложения по развитию регионов, но и источники финансирования. Тогда у нас появятся средства на развитие медицины и образования в каждом уголке России, на доступный транспорт, благоустройство и многое другое", - уверен Владислав Даванков.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.