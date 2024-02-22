В Самаре отметили 65-летие движения Российских студенческих отрядов

В четверг, 22 февраля, во Дворце спорта им. В. С. Высоцкого состоялось торжественное мероприятие, посвященное 65-ти летию движения Российских студенческих отрядов. В нем приняли участие более 3500 человек: активисты и ветераны движения, руководители образовательных учреждений, общественных организаций и крупных предприятий, почетные жители региона. Со знаменательной датой земляков поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

"Уважаемые ветераны студенческих отрядов, нынешние бойцы, поздравляю вас с 65-летним юбилеем движения! Знаете, 65 лет назад движение оформилось как общегосударственное, но, конечно, опыт студенческих отрядов по восстановлению экономики нашего государства, строительству важнейших объектов появился раньше. Например, уже в 1943 году студенческий отряд нашего аэрокоса принимал участие в восстановлении Сталинграда. В 40-50-е годы был накоплен опыт, когда студенты, проявляя свою активность, знания, компетенции, а главное свою гражданскую позицию, много делали для восстановления нашей страны после варварского вторжения нацистов, — сказал Дмитрий Азаров. — Движение за эти годы прошло славную историю. Масштабные стройки, которыми наша страна гордится и сегодня, сотни тысяч школ, больниц, детских садов. Я очень рад тому, что нынешнее поколение бойцов студотрядов, сохраняя традиции предыдущих поколений, приумножает этот опыт, трудясь, созидая на родной земле, на территории всей нашей необъятной России".

Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды" — крупнейшая молодежная организация страны, которая ежегодно обеспечивает временной трудовой занятостью более 200 тысяч молодых людей, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. Студенческие отряды Самарской области насчитывают более 3800 человек, работающих по различным направлениям. Это, в том числе, строительные, педагогические, сельскохозяйственные, медицинские, производственные отряды.

Студенческие отряды Самарской области участвуют в реализации крупнейших инфраструктурных проектах по всей стране, например, модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей "БАМ 2.0", строят ключевые объекты инфраструктуры, трудятся на важнейших промышленных предприятиях.

"Везде студотряды Самарской области представлены и отметились своим созидательным трудом. Это очень здорово. Это очень важно для нашей страны и, я уверен, что и для каждого из вас. Благодаря тому, что вы трудитесь на необъятных просторах нашей Родины, вы имеете возможность прикоснуться к выдающимся проектам, которыми гордится сегодня Россия и будет гордиться еще через поколение", — отметил губернатор Самарской области.

Студотряды участвуют и в строительстве важнейших объектов в Самарской области, в том числе в рамках национальных проектов.

"Отдельно я хочу отметить вашу работу здесь, на самарской земле. Это и строительство стадиона "Самара Арена", и возведение наших новых школ, больниц, детских садов, которые появились в нашем регионе благодаря национальным проектам, которые реализуются по решению президента страны Владимира Владимировича Путина, — сказал Дмитрий Азаров. — Задумайтесь, только объектов здравоохранения мы за последние 5 лет создали более 150. Таких темпов строительства, укрепления системы здравоохранения, не было никогда. Столь же серьезные усилия сегодня предпринимаются на государственном уровне и для возведения новых школ, детских садов, домов культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов. И я рад, что на многих этих объектах работали бойцы студотрядов".

Особое внимание самарские студотряды уделяют поддержке СВО, защитников Отечества и их семьям, помощи жителям новых регионов. Ребята выезжают в ДНР и ЛНР, бывают на передовой.

"Знаете, слово бойцы ко многому обязывает. И я уверен, что каждый из вас это звание бойца носит с гордостью, не сомневаюсь, что каждый из вас готов встать всегда на защиту нашей Родины. Вы и сегодня на защите интересов нашей страны. Вы сегодня, созидая во благо и во имя России, делаете все, приближая день Победы, — подчеркнул глава региона. — Отдельно хочу поблагодарить студотрядовцев, которые оказывают помощь и поддержку нашим бойцам в зоне специальной военной операции, помогают героическим жителям Донбасса восстанавливать мирную жизнь в своих городах и селах. Друзья мои, конечно, если это и не подвиг, но что-то героическое в этом точно есть, потому что рискуют жизнью, здоровью наши девчонки и мальчишки, бойцы студотрядов, и там на передовой, вносят свой вклад, приближая желанную Победу".

Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил активистов движения за заботу о семьях военнослужащих.

"Это наш святой долг. И знаю, что студотрядовцы включаются в эту работу, оказывают помощь, поддержку, заботу семьям военнослужащих, чтобы наши бойцы там, на передовой, знали, что здесь их семьи любят, о них заботятся, и точно подставят плечо на тот период, пока сильное плечо любимого человека временно не рядом. Спасибо вам за это, дорогие мои друзья!", — сказал губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил, что в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина ежегодно 17 февраля отмечается "День Российских студенческих отрядов".

"Своей славной историей студотрядовское движение заслужило свой день. Знаете, это действительно нужно было заслужить, но внимание президента к молодежи, конечно же, бойцам студотрядов, подчеркивает важность вашей работы, важность этого движения, ее созидательную, мощную, молодую силу, — сказал Дмитрий Азаров. — Спасибо, что мы не подводим Родину. Спасибо, что мы храним традиции студотрядовского движения и приумножаем их. И спасибо нашим ветеранам, которые создавали славу движения, и которые сегодня делятся своим опытом".

Студенческим отрядам в Самарской области оказывается всесторонняя поддержка. Так, в июне 2021 года Губернатором Азаровым был подписан закон о государственной поддержке студенческих отрядов в регионе, что позволило создать условия для комплексного развития движения.

"Совсем немного регионов, где есть специальный закон о поддержке студотрядов. Хочу сказать, что всестороннюю поддержку я лично, правительство региона будет оказывать движению и впредь", — отметил Дмитрий Азаров.

"Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за ту поддержку, которую вы оказываете студенческим отрядам Самарской области. Мы ее поистине чувствуем" — сказала руководитель Самарского регионального отделения "Российских студенческих отрядов" Анна Труханова. — Хочу сказать спасибо и каждому бойцу студенческих отрядов, каждому кандидату в движение, нашим партнерам. Без вас не существовало бы этого движения. Наше движение — это прежде всего люди. Ребята, мы понимаем, какие важнейшие задачи стоят перед нашим движением, и мы всегда готовы выполнять их. Мы всегда готовы помогать на значимых событиях для нашего региона и нашей страны, успешно с этим справляемся. И одним из таких важнейших событий, конечно, являются выборы, где студенты нашей организации точно проявят свою активную гражданскую позицию".

Дмитрий Азаров подчеркнул важность участия граждан в предстоящих выборах.

"Важно проявить свою гражданскую позицию, прийти на избирательные участки и проголосовать за нашу Родину, за Россию, потому что каждый голос на выборах — это голос за Россию. Будущее страны зависит от каждого из нас, — отметил глава региона. — У каждого человека есть право свободного волеизъявления в нашей стране, участие в выборах очень важно для нашей Родины. В этот ответственный, очень непростой, я уверен, переломный момент в мировой истории. Давайте внесем свой вклад в мировую историю. Уверен, что мы сделаем правильный выбор".

Бывшая руководитель Самарского регионального отделения "Российских студенческих отрядов" Екатерина Щинина, которая недавно стала обладательницей всероссийской премии "Служение", также отметила вклад Дмитрия Азарова в развитие движения студенческих отрядов.

"Благодаря вам, Дмитрий Игоревич, сегодня студенческие отряды развиваются, потому что вашу поддержку мы чувствуем много лет. Огромное вам за это спасибо. Я думаю, что еще много лет студотряды будут радовать страну, радовать друг друга, и мы будем достигать результатов, которыми можно гордиться. Поэтому мы оправдаем ту поддержку, которую нам оказывают, и я думаю, что в нас можно продолжать верить", — уверена Екатерина Щинина.

Губернатор подчеркнул, что впереди у студотрядовцев много планов и задач.

"Большой путь пройден поколениями студотрядовцев. Но сколько же у нас дел еще впереди, как же нужны студотрядовцы на тех или иных масштабных объектах нашей страны, и не только, кстати, нашей страны, потому что наши студотрядовцы работают и за рубежом, на строительство атомных станций в Египте и в Турции, — сказал глава региона. — В импульсе развития студенческого движения, в этой траектории добрых дел все вы. И я уверен, это главный залог того, что движение студенческих отрядов будут развиваться и дальше. Я рассчитываю на вас и знаю, что вместе сообща мы ещё многое сделаем для нашей прекрасной Самарской области, для нашей великой России!".

В рамках торжественного мероприятия Дмитрий Азаров наградил земляков, внесших весомый вклад в развитие движения Российских студенческих отрядов на территории Самарской области.