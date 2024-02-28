Сотрудники самарского УФСБ задержали наркоповара с 20 кг мефедрона

Сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали 20-летнего парня по подозрению в производстве наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

Предположительно, молодой человек был активным членом преступной группы, занимающейся поставками прекурсоров и реагентов для изготовления наркотиков в лабораториях и их последующем сбыте крупными партиями в других регионах.

Подозреваемого задержали при производстве мефедрона. Правоохранители изъяли более 20 кг наркотика, а также лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранта дела отправили под стражу.