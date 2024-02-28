16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бабушка 16-летней самарчанки, найденной мертвой на Проране, считает, что девушку убили Сотрудники самарского УФСБ задержали наркоповара с 20 кг мефедрона Суд арестовал экс-главу Самарского бюро медико-социальной экспертизы Дмитрия Драча Дети в Жигулевске поссорились на прогулке, и в ход пошел нож Самарец установил приложение и потерял 2,5 млн рублей

Преступления Происшествия

Сотрудники самарского УФСБ задержали наркоповара с 20 кг мефедрона

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 160
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали 20-летнего парня по подозрению в производстве наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

Предположительно, молодой человек был активным членом преступной группы, занимающейся поставками прекурсоров и реагентов для изготовления наркотиков в лабораториях и их последующем сбыте крупными партиями в других регионах.

Подозреваемого задержали при производстве мефедрона. Правоохранители изъяли более 20 кг наркотика, а также лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранта дела отправили под стражу.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3