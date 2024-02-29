Поддержка многодетных, льготы участникам СВО, новые нацпроекты: Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

В четверг, 29 февраля, президент России Владимир Путин выступил с очередным, 19-м по счету, посланием Федеральному собранию. В 2024 г. выступление побило предыдущие временные рекорды, продлившись 2 часа 6 минут. Основное внимание во время выступления Владимир Путин уделил стратегическим целям развития страны: мерам поддержки семей с детьми, развитию социальной инфраструктуры, экономики, промышленности. Отдельный блок был посвящен спецоперации и поддержке участников и ветеранов СВО.

Укрепление суверенитета и наращивание боевых возможностей

Послание президента Федеральному собранию носит рекомендательный характер, однако служит стратегическим и основополагающим документом на ближайшие несколько лет (до 2030 года). А в текущем году Владимир Путин выступал не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты, и документ служит и избирательной программой.

Открывая выступление, гарант Конституции подчеркнул: каждое послание - это "взгляд в будущее".

"Оно (послание. - Прим. ред.) - не только о ближайших планах, но и о стратегических задачах, о вопросах, решение которых считаю принципиально важным для уверенного и долгосрочного развития страны", - отметил Владимир Путин.

Также во вступительном слове президент коснулся укрепления суверенитета.

"Мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела, будем и дальше развивать институт демократии. Вековая сплоченность и единство народов РФ - колоссальная и всепобеждающая сила. Мы все, граждане РФ, будем вместе защищать свободу, право на мир и достойную жизнь, самостоятельно определять свой путь, беречь связь поколений", - сказал он.

Владимир Путин подчеркнул, что защита и укрепление суверенитета идут сегодня по всем направлениям, а также почтил минутой молчания всех, кто погиб, сражаясь за интересы Отечества.

"Наши Вооруженные Силы обрели колоссальный боевой опыт. Выросла, прошла закалку плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, используют новую технику, успешно решают поставленные перед ними задачи, - отметил президент. - Мы видим проблемы, понимаем, что нужно делать, работа ведется непрерывно. Она направлена на повышение ударной мощи армии и флота".

Глава государства отметил, что боевые возможности России за последние несколько лет увеличились многократно.

"Не мы начали войну на Донбассе, но, как я уже не раз говорил, делаем все, чтобы ее закончить, решить все задачи СВО, защитить суверенитет и безопасность наших граждан. Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной боеготовности. Гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и уже используется для поражения особо важных целей в ходе СВО. Также в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс "Циркон" - эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет". Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон". В войска поставлены тяжелые баллистические ракеты "Сармат". Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве", - перечислил президент.

Пять новых нацпроектов

Во время церемонии оглашения послания Владимир Путин объявил о запуске пяти новых национальных проектов в ближайшее время: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных". Большинство имеет социальную направленность. В частности, нацпроект "Семья" призван поддерживать институт семьи в РФ: регионы с уровнем рождаемости ниже среднероссийского получат дополнительные средства на реализацию программ повышения рождаемости. До 2030 г. на это будет направлено 75 млрд рублей.

Задача нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", по словам президента, - увеличить среднюю продолжительность жизни в РФ. Сегодня она находится на уровне 73 лет, к 2030 г. планируется, что она составит 78 лет.

В рамках нацпроекта "Молодежь России" будут построены школы лидерского уровня во всех федеральных округах.

С помощью нацпроекта "Кадры" планируется решить проблемы, связанные с дефицитом сотрудников организаций и предприятий. До 2028 г. планируется подготовить не менее 1 млн специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей.

И, наконец, последний из озвученных президентом во время церемонии оглашения послания нацпроект - "Экономика данных", в рамках которого будет выделено 700 млрд руб. на создание цифровых платформ во всех сферах деятельности до 2030 года.

"До конца года все нацпроекты будут утверждены и скоординированы между собой", - подчеркнул президент.

Поддержка многодетных

В послании Владимир Путин озвучил ряд мер, направленных на улучшение демографической ситуации в России.

"Главное предназначение семьи - рождение детей, продолжение рода, воспитание детей, - сказал президент. - Поддержка семей с детьми - наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования".

Глава государства отметил, что наибольшая проблема семей, в том числе многодетных - невысокие доходы. Так, в 2020 г. за чертой бедности находилось свыше 42 млн человек, а по итогам прошлого года их количество снизилось почти втрое - до 13,5 млн человек. Проблема находится под пристальным вниманием властей и продолжает планомерно решаться.

Помимо старта нового нацпроекта "Семья", Путин также распорядился продлить до 2030 г. программу льготной семейной ипотеки, которая должна была завершиться в июле 2024 года. Также будет продлена программа предоставления материнского капитала, срок действия которой должен был закончиться в начале 2026 года.

Еще одна мера поддержки - изменение суммы налогового вычета на второго ребенка.

"В семьях, где растет много детей, много и забот, и у родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. Предлагаю увеличить в два раза - до 2,8 тысячи рублей в месяц - налоговый вычет на второго ребенка и до шести тысяч рублей в месяц на третьего и каждого последующего ребенка", - добавил президент.

Кроме того, по мнению Владимира Путина, новостройки в РФ должны стать более доступными для семей. Эту задачу планируется решить за счет семейной ипотечной программы.

Триллион на объекты здравоохранения

По словам президента, на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения до 2030 г. дополнительно направят более триллиона рублей. Кроме того, в России планируется запустить комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков. В числе приоритетов - расширение сети женских консультаций, ремонт объектов здравоохранения.

"Мы продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом. Кроме того, предлагаю запустить новую комплексную программу по охране материнства, в том числе репродуктивного здоровья, сбережению здоровья детей и подростков", - сказал президент.

Еще 65 млрд руб. из федеральной казны в ближайшие шесть лет направят на строительство спортивных объектов в малых городах

"Предлагаю за счет федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах (прежде всего, в малых городах, сельских территориях) дополнительно не менее 350 спортивных объектов, - сказал глава государства. - Это и универсальные комплексы, и быстро возводимые площадки, и специальные комплексы, где смогут заниматься и дети, и взрослые, и целые семьи. Дополнительно направим на эти цели за шесть лет порядка 65 миллиардов рублей из федерального бюджета".

Владимир Путин сообщил, что в РФ нуждаются в ремонте 18,5 тысячи общеобразовательных учреждений, а большинство садиков были построены в советский период и требуют глобальной модернизации.

"На капитальный ремонт садов и школ планируется выделить свыше 400 млрд рублей", - сообщил он.

"Время героев"

Завершая послание, Владимир Путин сообщил, что с 1 марта 2024 г. в России стартует прием заявок на кадровую программу "Время героев", в которой примут участие ветераны и участники СВО.

"Уже с завтрашнего дня, с 1 марта 2024 года, ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее "Время героев", - отметил он.

Владимир Путин обратился к Министерству обороны РФ и командирам с просьбой поддержать стремление бойцов участвовать в новой кадровой программе. Кроме того, по словам главы государства, ветераны и участники специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в ведущих отечественных вузах.

"Именно участники спецоперации должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, самые крупные отечественные проекты, - подчеркнул президент. - Именно такие люди выходят на передний план в переломные моменты истории и берут на себя ответственность, и им можно передать в будущем и доверить Россию. Слово элита себя дискредитировало, особенно те, кто набил карманы за счет процессов, - они точно не элита. Подлинная элита - это те, кто служит России: труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России".