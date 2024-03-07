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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Женщины года": сотрудницы Куйбышевского НПЗ удостоились высокого титула

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С началом весны в Самаре чествовали выдающихся представительниц прекрасного пола. Специалистами своего дела жюри престижного городского конкурса "Женщина года — 2023" в числе 50 победительниц признали трех работниц Куйбышевского НПЗ.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Вот уже в 26 раз в Самаре организуют конкурс, главная цель которого — признание заслуг женской половины человечества в профессии, общественной деятельности, воспитании детей и жизни города. Участвовали в нем представительницы самых разных специальностей — врачи, учителя, профсоюзные лидеры…

Заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Куйбышевского НПЗ Наталья Паутова стала победительницей в номинации "Деловая женщина". Главной задачей кадровой службы Наталья Владимировна считает создание условий для профессионального роста заводчан, обеспечение  достойных условий труда, предоставление льгот и социальных гарантий. Эта поддержка расширяется год от года, что отмечают и эксперты. В 2023 году предприятие заняло призовые места в семи номинациях регионального этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".

Еще одна представительница Куйбышевского НПЗ — начальник Центральной заводской лаборатории Ирина Четверёва — была признана лидером в номинации "Специалист производственной сферы". Четверть века назад она пришла на предприятие студенткой Самарского политеха. Сейчас же при ее непосредственном участии на заводе проводятся испытания присадок разного назначения, введение новых ГОСТов, освоение новых методов анализа, постановка на производство новых видов продукции.

В номинации "Наставник" победу завоевала начальник испытательной лаборатории № 1 Анна Некрасова, под мудрым и внимательным руководством которой молодые сотрудники достигают новых целей и внедряют в жизнь свои разработки. Кстати, по итогам 2023 года ей было присвоено почетное звание "Лучший наставник молодых специалистов".

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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