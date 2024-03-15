В Жигулевске на избирательный участок пришла спортивная команда

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Команда по северной (скандинавской) ходьбе с самого утра порадовала своим позитивным настроем членов УИК и пришедших на участки избирателей. На улице, перед входом на участок для голосования женщины устроили целое спортивное представление и разминку для всех желающих.

Фото: скриншот с видео