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Выборы Власть и политика

В Жигулевске на избирательный участок пришла спортивная команда

ЖИГУЛЕВСК. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда по северной (скандинавской) ходьбе с самого утра порадовала своим позитивным настроем членов УИК и пришедших на участки избирателей. На улице, перед входом на участок для голосования женщины устроили целое спортивное представление и разминку для всех желающих.

Фото: скриншот с видео

"В день выборов президента России проводим свой тематический маршрут — дружно пройдем по избирательным участкам и проголосуем. Сделаем достойный выбор достойного президента нашей страны", — рассказала жительница Жигулевска, занимающаяся северной ходьбой, Екатерина Тараканова.

После этого избирательного участка стройным ходом команда отправилась дальше по своему маршруту.

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
в Самаре есть метро?
Всего проголосовало: 136
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