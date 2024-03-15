В Жигулевске на избирательный участок пришла спортивная команда

Команда по северной (скандинавской) ходьбе с самого утра порадовала своим позитивным настроем членов УИК и пришедших на участки избирателей. На улице, перед входом на участок для голосования женщины устроили целое спортивное представление и разминку для всех желающих.
"В день выборов президента России проводим свой тематический маршрут — дружно пройдем по избирательным участкам и проголосуем. Сделаем достойный выбор достойного президента нашей страны", — рассказала жительница Жигулевска, занимающаяся северной ходьбой, Екатерина Тараканова.
После этого избирательного участка стройным ходом команда отправилась дальше по своему маршруту.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.