Президент СК "Мега-Лада": "Мы должны показать всему миру нашу сплоченность"

Президент тольяттинского спортивного клуба "Мега-Лада" Алексей Степанов в пятницу, 15 марта, проголосовал на выборах президента.

"Из дома сегодня я первым делом поехал на свой избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента Российской Федерации. А затем отправился в школу № 13, где поздравил 11 замечательных молодых людей с их первым в жизни голосованием. Уверен, что этот день они запомнят на долгие годы, тем более, что их первые выборы оказались такими знаковыми и значимыми для всей нашей огромной страны", - рассказал Алексей Степанов.

Он обратился ко всем болельщикам, спортсменам, тренерам Тольятти и всей области, ко всем землякам с просьбой посетить свой избирательный участок: "Мы должны показать всему миру нашу сплоченность и солидарность, должны показать всем, что Россия — это сильная, единая и великая страна! Вместе мы одержим победу!".

В первый день голосования избирательный участок посетил и директор МАУ "Олимп" Сергиевского района Алексей Александров.

"Выборы Президента — важнейшее событие в жизни страны! - отметил он. - Я и моя семья отлично понимаем, что лишь проявив свою гражданскую активность, мы сможем защитить интересы и независимость нашего государства, показав всем свою непоколебимость в стремлении вперёд! Поэтому сегодня, 15 марта, одними из первых, всей семьёй мы пришли на избирательный участок и проголосовали. Сегодня нам как никогда важно быть единой командой, сплочённой общей целью! Мы сделали свой выбор!"

Напомним, выборы президента России будут проходить три дня - с 15 по 17 марта. Все три дня участки будут работать с 8:00 до 20:00. На 15:00 15 марта явка в регионе составляет 23,6%.