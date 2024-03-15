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Выборы Власть и политика

Президент СК "Мега-Лада": "Мы должны показать всему миру нашу сплоченность"

ТОЛЬЯТТИ. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент тольяттинского спортивного клуба "Мега-Лада" Алексей Степанов в пятницу, 15 марта, проголосовал на выборах президента.

"Из дома сегодня я первым делом поехал на свой избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента Российской Федерации. А затем отправился в школу № 13, где поздравил 11 замечательных молодых людей с их первым в жизни голосованием. Уверен, что этот день они запомнят на долгие годы, тем более, что их первые выборы оказались такими знаковыми и значимыми для всей нашей огромной страны", - рассказал Алексей Степанов.

Он обратился ко всем болельщикам, спортсменам, тренерам Тольятти и всей области, ко всем землякам с просьбой посетить свой избирательный участок: "Мы должны показать всему миру нашу сплоченность и солидарность, должны показать всем, что Россия — это сильная, единая и великая страна! Вместе мы одержим победу!".

В первый день голосования избирательный участок посетил и директор МАУ "Олимп" Сергиевского района Алексей Александров.

"Выборы Президента — важнейшее событие в жизни страны! - отметил он. - Я и моя семья отлично понимаем, что лишь проявив свою гражданскую активность, мы сможем защитить интересы и независимость нашего государства, показав всем свою непоколебимость в стремлении вперёд! Поэтому сегодня, 15 марта, одними из первых, всей семьёй мы пришли на избирательный участок и проголосовали. Сегодня нам как никогда важно быть единой командой, сплочённой общей целью! Мы сделали свой выбор!"

Напомним, выборы президента России будут проходить три дня - с 15 по 17 марта. Все три дня участки будут работать с 8:00 до 20:00. На 15:00 15 марта явка в регионе составляет 23,6%.

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
в Самаре есть метро?
Всего проголосовало: 136
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весенний?

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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