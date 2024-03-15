В Самарской области явка на выборах президента на 15:00 составляет 23,6%

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На 15:00 15 марта, по данным регионального фрагмента ГАС Выборы, в Самарской области явка на выборах президента составляет 23,6%. Как сообщает облизбирком, всего проголосовало 561 866 избирателей.