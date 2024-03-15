Международные наблюдатели смогли лично убедиться в прозрачности выборов

В Самарской области продолжают работу международные наблюдатели и эксперты. Они знакомятся с работой участковых избирательных комиссий. За три дня зарубежные специалисты посетят избирательные участки в Самаре, Тольятти и Жигулевске.

Среди международных наблюдателей и экспертов, прибывших в Самарскую область, - наблюдатель Смаил Моджахед, руководитель Кабинета национального экономического, социального и экологического совета Алжира, Боян Смильянич, генеральный секретарь Экономического и социального совета Республики Сербской, Симон Элиас Арречидер Морено, директор общественных радиостанций, председатель новостного канала RNV (Венесуэла), Майелин Ракель Ариас, экс-министр сельского хозяйства Боливарианской Республики Венесуэла, Мария Констанция Бенитес де Бенитес, член Палаты представителей Национального конгресса Республики Парагвай, эксперт Махин Бенитес де Бенитес, мэр города Вильярик (Парагвай), эксперт Стивен Гил, юрист, специалист в сфере международных отношений, политический обозреватель, радиоведущий (США), эксперт Елисавета Камбурова, главный редактор журнала о безопасности и геополитике из Болгарии.

15 марта, в первый день голосования, они посетили ряд избирательных участков в Самаре, где оценили организацию процесса, и Избирательную комиссию Самарской области, где обсудили вопросы подготовки к выборам членов избирательных комиссий и общественных наблюдателей, оснащение помещений для голосования и доступные избирателям формы голосования, а также многие другие вопросы.

Впечатлениями об организации выборного процесса зарубежные коллеги поделились на брифинге в Центре общественного наблюдения.

"Это мой седьмой приезд в Россию с целью наблюдения за выборами, - сказал председатель общественной организации Institute for Progress Through Law эксперт Клайн Престон. - И если честно - это даже немного скучно, потому что здесь всегда стандартно прозрачно и каждый избирательный участок похож на другой. Нет никаких сюрпризов, это надежная и уверенная система".

Эксперт из Болгарии Елисавета Камбурова, прежде чем дать оценку увиденному, призналась, что очень рада побывать в Самаре - священном для всех болгар городе. "Я выражаю самарцам признательность болгарского народа за свободу", - сказала она.

Говоря о выборном процессе, Елисавета призналась - ее поразил тот факт, что уже к 8:00 утра явка на участках была "довольно солидной". "Это очень радует и подтверждает, что российскому народу небезразлична его судьба", - отметила эксперт.

"Атмосфера была создана максимально приятная, спокойная, мы не наблюдали никаких нарушений на местах, весь процесс проходит кристально чисто, понятно, и все очень четко", - отметил по итогам посещения избирательных участков Махин Бенитес де Бенитес.

"Более 200 экспертов прибыли в Россию, чтобы наблюдать за выборами и, несмотря на санкции, которые были наложены на них, и угрозы, они приехали, чтобы наблюдать, посмотреть, так ли это или не так, как показывает западная пресса. И сегодня мы все видели, что выборы - это праздник для русского народа и что участвуют тут все так, как они хотят. Стоит отметить свободное участие в выборах и то, что нет никакого давления, что свидетельствует о том, что Россия - демократическая страна", - подчеркнула эксперт из Венесуэлы Ханлисберт Веласко.

"В Европе, на Западе могут сколько угодно говорить о том, что эти выборы срежиссированы, но это не соответствует действительности. На каждом участке, где мы сегодня побывали, мы видели, с какой приверженностью люди относятся к исполнению своей работы. И хочу отметить прозрачность в прямом и переносном смысле этих выборов. И прозрачные урны на избирательных участках - это не только физический объект, это еще и важный символ", - отметил эксперт Стивен Гил.