В Самарской области на выборах голосуют молодожены

Многие новоиспеченные молодожены Самарского области сразу из ЗАГС отправляются на избирательные участки, привлекая внимание граждан нарядными свадебными платьями и костюмами.

Алексей и Анна Новоточиновы из Новокуйбышевска после регистрации отношений поехали прямиком на свой избирательный участок, расположенный на территории библиотеки "Здесь читают". Молодую пару встретили аплодисментами, а после голосования члены УИК пожелали семье всех благ.

Новоиспеченная семья Андрея и Елизаветы Рассохиных решили, что самый счастливый день их жизни должен стать еще и самым важным. Расписавшись, молодые прибыли на избирательный участок, где исполнили свой гражданский долг и услышали в адрес своей новой семьи самые наилучшие пожелания.

Напомним, избирательные участки в Самарской области работают с 8:00 до 20:00. 17 марта – финальный день голосования.