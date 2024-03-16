В Самарской области на выборах голосуют молодожены

Многие новоиспеченные молодожены Самарского области сразу из ЗАГС отправляются на избирательные участки, привлекая внимание граждан нарядными свадебными платьями и костюмами.
Алексей и Анна Новоточиновы из Новокуйбышевска после регистрации отношений поехали прямиком на свой избирательный участок, расположенный на территории библиотеки "Здесь читают". Молодую пару встретили аплодисментами, а после голосования члены УИК пожелали семье всех благ.
Новоиспеченная семья Андрея и Елизаветы Рассохиных решили, что самый счастливый день их жизни должен стать еще и самым важным. Расписавшись, молодые прибыли на избирательный участок, где исполнили свой гражданский долг и услышали в адрес своей новой семьи самые наилучшие пожелания.
Напомним, избирательные участки в Самарской области работают с 8:00 до 20:00. 17 марта – финальный день голосования.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.