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Выборы Власть и политика

В Самарской области на выборах голосуют молодожены

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Многие новоиспеченные молодожены Самарского области сразу из ЗАГС отправляются на избирательные участки, привлекая внимание граждан нарядными свадебными платьями и костюмами.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Алексей и Анна Новоточиновы из Новокуйбышевска после регистрации отношений поехали прямиком на свой избирательный участок, расположенный на территории библиотеки "Здесь читают". Молодую пару встретили аплодисментами, а после голосования члены УИК пожелали семье всех благ.

Новоиспеченная семья Андрея и Елизаветы Рассохиных решили, что самый счастливый день их жизни должен стать еще и самым важным. Расписавшись, молодые прибыли на избирательный участок, где исполнили свой гражданский долг и услышали в адрес своей новой семьи самые наилучшие пожелания.

Напомним, избирательные участки в Самарской области работают с 8:00 до 20:00. 17 марта – финальный день голосования.

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