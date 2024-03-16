Экскурсии, репетиции и блины: в Самарской области продолжается голосование

Теплая, почти семейная атмосфера царит на многих избирательных участках. Голосовать приходят с детьми, спортивными командами, творческими коллективами. Особую атмосферу этих выборов отмечают и жители региона, и члены участковых избирательных комиссий.
В Красноярском и Челно-Вершинском районах школьники с удовольствием приходили на экскурсии на избирательные участки, чтобы больше узнать о выборах.
На одном из участков для голосования в поселке Мирный в гостях побывали ребята из местной школы. Юным жителям района показали и рассказали, как проходят выборы: что нужно брать с собой, как пройти "регистрацию" на выборы и, конечно, как правильно голосовать.
"Я первый раз на избирательном участке, — рассказал Миша, ученик школы. — Оказывается, здесь для всего есть особенные правила и важно их соблюдать. Везде работают камеры, и нам рассказали, что работу каждого участка видят общественные наблюдатели в штабе".
Ребята задали интересующие их вопросы, а члены избирательной комиссии с удовольствием на них ответили.
"Важно рассказывать о таких вещах с детства. Я считаю, что дети и подростки должны видеть, что выборы проходят по всем правилам, ведь уже через несколько лет эти ребята сами получат право избирать", — считает председатель УИК № 1715 Наталья Шаерман.
В селе Зольное тоже прошла экскурсия для школьников по избирательному участку. После серьёзных разговоров о том, как зарождалась избирательная система в России, — полнометражный мультипликационный фильм "Князь Владимир", в который включены фрагменты русского праздника Масленицы, и тематическая игровая программа. А потом ребята отправились в снежный городок, нагребли снежные горы, чтобы было где провожать зиму и зазывать весну, праздновать Масленицу: с блинами и песнями. Весь день приподнятое настроение на избирательном участке села Зольное поддерживают русские народные мелодии и патриотические песни о России.
В Красноярском районе на участке № 1711 в РДК "Мечта", совместно с выборами идёт и творческий процесс. Пока родители голосуют, дети — участники творческого объединения "Мечтатели" проводят репетицию и делятся своим хорошим настроением со всеми земляками.
В Безенчукском и в Волжском районах на избирательных участках проходит патриотическая акция "Письмо защитнику Отечества". Жители активно принимают участие и пишут письма нашим защитникам.
"Каждому из нас в трудную минуту нужны слова поддержки. Нужны они и нашим бойцам, выполняющим трудную военную задачу в рамках проведения СВО. Жители района в своих письмах выражают слова благодарности всем тем, кто сейчас исполняет свой воинский долг, за чистое, мирное небо", — рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Безенчукского района Наталья Галицына.
Напомним, что избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Любой гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста, может прийти на выборы и выразить свою гражданскую позицию. При себе необходимо иметь паспорт.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.