"Открыто, прозрачно, даже не интересно" — международные наблюдатели о работе избирательных участков

Все три дня голосования на выборах президента РФ в Самарской области работают наблюдатели. Это почти 6 тысяч общественных наблюдателей, это и наблюдатели, подготовленные Общественной палатой Самарской области, и наблюдатели от кандидатов, и международные наблюдатели и эксперты. В регион приехали представители ближнего, дальнего зарубежья, наблюдатели из Европы и США.
Они работают с пятницы, посетили достаточно большое количество участков в Самаре, Тольятти, Жигулевске.
"У экспертов достаточно широкий охват избирательных участков. Вчера они заезжали в областную избирательную комиссию, — рассказал председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев в прямом эфире из Центра управления регионом. — Более того, сегодня прибыло еще два международных наблюдателя от миссии СНГ, из Казахстана, сейчас они работают на избирательных участках. Будут работать и завтра весь день. По итогам их визитов они прокомментируют то, что происходит. Но то общение, которое у нас состоялось, пока я от них каких-то претензий не услышал. Услышал даже фразу: "Скучно у вас. Открыто, прозрачно, даже не интересно".
По его словам, за второй день голосования в избирком поступило три обращения от граждан с просьбой разъяснить те или иные нюансы.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.