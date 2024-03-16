"Открыто, прозрачно, даже не интересно" — международные наблюдатели о работе избирательных участков

Все три дня голосования на выборах президента РФ в Самарской области работают наблюдатели. Это почти 6 тысяч общественных наблюдателей, это и наблюдатели, подготовленные Общественной палатой Самарской области, и наблюдатели от кандидатов, и международные наблюдатели и эксперты. В регион приехали представители ближнего, дальнего зарубежья, наблюдатели из Европы и США.

Они работают с пятницы, посетили достаточно большое количество участков в Самаре, Тольятти, Жигулевске.

"У экспертов достаточно широкий охват избирательных участков. Вчера они заезжали в областную избирательную комиссию, — рассказал председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев в прямом эфире из Центра управления регионом. — Более того, сегодня прибыло еще два международных наблюдателя от миссии СНГ, из Казахстана, сейчас они работают на избирательных участках. Будут работать и завтра весь день. По итогам их визитов они прокомментируют то, что происходит. Но то общение, которое у нас состоялось, пока я от них каких-то претензий не услышал. Услышал даже фразу: "Скучно у вас. Открыто, прозрачно, даже не интересно".

По его словам, за второй день голосования в избирком поступило три обращения от граждан с просьбой разъяснить те или иные нюансы.