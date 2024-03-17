Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по итогам двух дней голосования в Самарской области явка на выборах составила 59,01%.
В Самарской области наиболее активно голосовали в Шенталинском (81,17%), Похвистневском (81%) и Кошкинском (75,55%) районах. Наименьшая явка в Автозаводском районе Тольятти (38,28%) и Красноглинском районе Самары (41,18%).
Напомним, выборы президента России будут проходить три дня — с 15 по 17 марта. Все три дня участки будут работать с 8:00 до 20:00.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.