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Выборы Власть и политика

По итогам двух дней голосования в Самарской области явка на выборах составила 59,01%

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по итогам двух дней голосования в Самарской области явка на выборах составила 59,01%.

Фото: https://vk.com/samaroblast

В Самарской области наиболее активно голосовали в Шенталинском (81,17%), Похвистневском (81%) и Кошкинском (75,55%) районах. Наименьшая явка в Автозаводском районе Тольятти (38,28%) и Красноглинском районе Самары (41,18%).

Напомним, выборы президента России будут проходить три дня — с 15 по 17 марта. Все три дня участки будут работать с 8:00 до 20:00.

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Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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