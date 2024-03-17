Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по итогам двух дней голосования в Самарской области явка на выборах составила 59,01%.

В Самарской области наиболее активно голосовали в Шенталинском (81,17%), Похвистневском (81%) и Кошкинском (75,55%) районах. Наименьшая явка в Автозаводском районе Тольятти (38,28%) и Красноглинском районе Самары (41,18%).

Напомним, выборы президента России будут проходить три дня — с 15 по 17 марта. Все три дня участки будут работать с 8:00 до 20:00.