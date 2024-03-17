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Депутаты Государственной думы и сенаторы от Самарской области проголосовали на выборах президента На избирательный участок в упряжке с хаски: жители Самарской области голосуют на выборах президента Самарец пришел на избирательный участок со своей обезьянкой Выборы — дело семейное: молодежь региона проголосовала за сильную страну Стартовал последний день выборов президента России

Выборы Власть и политика

Самарец пришел на избирательный участок со своей обезьянкой

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Известный в Самаре фокусник Владимир Новиков пришел на избирательный участок со своей подопечной. "Сходили с Читой на выборы, устроили там шоу, " — пишет у себя на странице в соцсетях мужчина.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Хозяин серьезно подготовил Читу к событию — обезьянка в розовом зимнем комбинезоне выглядела так, будто понимает всю ответственность момента. Тем более, что она своими лапками опустила бюллетень в урну. Члены УИК были очарованы необычной посетительницей и подарили ей значок с символикой выборов-2024.

Чита вместе с хозяином поучаствовала и в викторине. Пока Владимир отвечал на вопросы, она внимательно проверяла написанное.

Подписчики Владимира в соцсетях позитивно восприняли светский выход Читы на выборы и оставили добрые, с чувством юмора комментарии на его странице: "Читуля сделала свой выбор!", "Главная гражданка страны! Читося!", "Читуся самая ответственная избирательница".

Сегодня, 17 марта, идет последний день голосования на выборах президента РФ. Избирательные участки будут открыты до 20:00.

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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