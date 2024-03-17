Самарец пришел на избирательный участок со своей обезьянкой

Известный в Самаре фокусник Владимир Новиков пришел на избирательный участок со своей подопечной. "Сходили с Читой на выборы, устроили там шоу, " — пишет у себя на странице в соцсетях мужчина.
Хозяин серьезно подготовил Читу к событию — обезьянка в розовом зимнем комбинезоне выглядела так, будто понимает всю ответственность момента. Тем более, что она своими лапками опустила бюллетень в урну. Члены УИК были очарованы необычной посетительницей и подарили ей значок с символикой выборов-2024.
Чита вместе с хозяином поучаствовала и в викторине. Пока Владимир отвечал на вопросы, она внимательно проверяла написанное.
Подписчики Владимира в соцсетях позитивно восприняли светский выход Читы на выборы и оставили добрые, с чувством юмора комментарии на его странице: "Читуля сделала свой выбор!", "Главная гражданка страны! Читося!", "Читуся самая ответственная избирательница".
Сегодня, 17 марта, идет последний день голосования на выборах президента РФ. Избирательные участки будут открыты до 20:00.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.