Самарец пришел на избирательный участок со своей обезьянкой

Известный в Самаре фокусник Владимир Новиков пришел на избирательный участок со своей подопечной. "Сходили с Читой на выборы, устроили там шоу, " — пишет у себя на странице в соцсетях мужчина.

Хозяин серьезно подготовил Читу к событию — обезьянка в розовом зимнем комбинезоне выглядела так, будто понимает всю ответственность момента. Тем более, что она своими лапками опустила бюллетень в урну. Члены УИК были очарованы необычной посетительницей и подарили ей значок с символикой выборов-2024.

Чита вместе с хозяином поучаствовала и в викторине. Пока Владимир отвечал на вопросы, она внимательно проверяла написанное.

Подписчики Владимира в соцсетях позитивно восприняли светский выход Читы на выборы и оставили добрые, с чувством юмора комментарии на его странице: "Читуля сделала свой выбор!", "Главная гражданка страны! Читося!", "Читуся самая ответственная избирательница".

Сегодня, 17 марта, идет последний день голосования на выборах президента РФ. Избирательные участки будут открыты до 20:00.