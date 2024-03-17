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Выборы Власть и политика

Депутаты Государственной думы и сенаторы от Самарской области проголосовали на выборах президента

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Свою гражданскую позицию выразили депутаты фракции "Единой России" и сенаторы, представляющие 63 регион в Совете Федераций. Некоторые из них воспользовались дистанционным электронным голосованием.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы  по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель Комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенев отметил, что все мы — участники главного политического события в России и мире.

"Нельзя оставаться в стороне от этого исторического события. Мы выбираем лидера самой большой страны, которая, несмотря на беспрецедентное количество санкций, демонстрирует уверенный рост экономики и промышленности", — подчеркнул он.

Депутат Госдумы предложил каждому жителю России сделать выборы доброй семейной традицией.

"Своим примером мы должны показать детям важность нашего участия в судьбе нашей необъятной Родины", — считает Владимир Гутенев.

Член Комитета Государственной Думы по экономической политике, депутат Госдумы от Самарской области Виктор Казаков исполнил свой гражданский долг в первый день выборов.

Его коллега по фракции, генеральный директор ОАО "Тяжмаш" Андрей Трифонов тоже сделал свой выбор в первый день  голосования.

"В эти дни мы должны определить лидера нашей страны и курс дальнейшего развития как внутри государства, так и на внешнеполитической арене. Обязательно приходите всей семьёй и внесите вклад в важнейшее политическое событие России", — обратился к землякам Трифонов.

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил несомненные преимущества дистанционного электронного голосования.

"Около 5 миллионов россиян примут участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Для сравнения: на выборах 2022 года общее число голосующих дистанционно составило немногим более 110 тысяч человек. Рост колоссальный. Он связан с высокой степенью защиты ДЭГ от взлома и фальсификации результатов. Также ДЭГ предохраняет ход голосования от идиотов с зеленкой и спичками", — заметил он. Парламентарий пришел на выборы вместе с сыном Артемом.

Сенатор от законодательного органа государственной власти Самарской области, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов проголосовал в Красноярском районе. Он отметил, что несмотря на ранний час и выходной день, многие земляки уже пришли на избирательные участки.

"Это говорит о том, что жители нашей области сознают важность происходящего. Сегодня каждый из нас должен сделать свой ответственный выбор. От этого выбора будет зависеть очень и очень многое. Как для России, так и для нашей губернии. Мы голосуем за то, как будет развиваться наша страна в ближайшие годы.

Уверен, что жители Самарской области готовы взять свою долю ответственности за нашу страну и сделать правильный выбор. Сегодня, без преувеличения, решается судьба страны, а значит, судьба для каждого из нас", — считает сенатор от Самарской области.

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весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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