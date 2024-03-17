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Выборы Власть и политика

В год Семьи — всей семьей на выборы

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Приходить на избирательный участок всей семьей для многих людей старшего возраста — хорошая и давняя традиция. Например, для депутата Самарской губернской думы, координатора партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области Марины Сидухиной.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

"Раннее утро, родители уже практически готовы, я быстро одеваюсь, заплетаю косы и радостно присоединяюсь к своим родителям. Почему-то такая картинка всплыла в моей памяти сегодня утром.
Да, это был всегда главный день в жизни всех семей — выборы! Вот и сегодня вместе с мамочкой мы пришли на избирательные участки. И я — уже взрослая дочь, с полной ответственностью за свой выбор могу сказать: голосую за сильную Россию, голосую за будущее детей и надежную защиту своих родителей!", — поделилась эмоциями координатор самого "семейного" проекта "Единой России".

В Самарской области проживает около 24 тысяч многодетных семей. Для многих из них голосование — тоже семейная традиция, говорит Марина Сидухина.

В Безенчукском районе многодетная семья Трифоновых по доброй семейной традиции пришла на избирательный участок в полном составе. Родители на своем примере показывают младшему поколению, что такое патриотизм и гражданское общество, объясняя младшим почему и зачем нужно идти на выборы.

"Нас 10 человек, сегодня голосует ровно половина — пятеро совершеннолетних", — рассказали представители многодетной семьи Осыдченко из Жигулевска.

На избирательный участок пришли полным составом семьи Захарьяш из Сызрани, где сегодня воспитываются 10 детей, семья Богдановых из Кинель-Черкасс — полуфиналисты Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".

Депутат "Единой России" тольяттинской городской думы Айдын Камбаров тоже пришел избирательный участок вместе с семьей.

"Прийти на избирательный участок и отдать свой голос — это не просто право, но и долг каждого гражданина перед страной и перед собой. Голос каждого из нас имеет огромное значение и должен быть услышан", — уверен депутат-единоросс из Тольятти.

Некоторые молодые семьи Самарской области решили завести собственную традицию: сразу после  ЗАГСА  идут голосовать на выборах президента РФ. 

"2024 г. был объявлен Годом семьи. Скоро будет запуск нового национального проекта "Семья". Поддержка есть на каждом этапе — от рождения ребенка до начала его взрослой самостоятельной жизни.  Более 150 тысяч семей Самарской области, среди которых есть и многодетные, и приемные семьи, получают социальную помощь от государства. Всего в регионе действуют 25 мер господдержки семей с детьми — это различные выплаты, пособия и компенсации. Все начинается с семьи, и в каждой мечте есть частица семьи, самого главного, для чего мы живем", — уверена координатор проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия" в Самарской области Марина Сидухина.

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весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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