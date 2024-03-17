В год Семьи — всей семьей на выборы

Приходить на избирательный участок всей семьей для многих людей старшего возраста — хорошая и давняя традиция. Например, для депутата Самарской губернской думы, координатора партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области Марины Сидухиной.

"Раннее утро, родители уже практически готовы, я быстро одеваюсь, заплетаю косы и радостно присоединяюсь к своим родителям. Почему-то такая картинка всплыла в моей памяти сегодня утром.

Да, это был всегда главный день в жизни всех семей — выборы! Вот и сегодня вместе с мамочкой мы пришли на избирательные участки. И я — уже взрослая дочь, с полной ответственностью за свой выбор могу сказать: голосую за сильную Россию, голосую за будущее детей и надежную защиту своих родителей!", — поделилась эмоциями координатор самого "семейного" проекта "Единой России".

В Самарской области проживает около 24 тысяч многодетных семей. Для многих из них голосование — тоже семейная традиция, говорит Марина Сидухина.

В Безенчукском районе многодетная семья Трифоновых по доброй семейной традиции пришла на избирательный участок в полном составе. Родители на своем примере показывают младшему поколению, что такое патриотизм и гражданское общество, объясняя младшим почему и зачем нужно идти на выборы.

"Нас 10 человек, сегодня голосует ровно половина — пятеро совершеннолетних", — рассказали представители многодетной семьи Осыдченко из Жигулевска.

На избирательный участок пришли полным составом семьи Захарьяш из Сызрани, где сегодня воспитываются 10 детей, семья Богдановых из Кинель-Черкасс — полуфиналисты Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".

Депутат "Единой России" тольяттинской городской думы Айдын Камбаров тоже пришел избирательный участок вместе с семьей.

"Прийти на избирательный участок и отдать свой голос — это не просто право, но и долг каждого гражданина перед страной и перед собой. Голос каждого из нас имеет огромное значение и должен быть услышан", — уверен депутат-единоросс из Тольятти.

Некоторые молодые семьи Самарской области решили завести собственную традицию: сразу после ЗАГСА идут голосовать на выборах президента РФ.

"2024 г. был объявлен Годом семьи. Скоро будет запуск нового национального проекта "Семья". Поддержка есть на каждом этапе — от рождения ребенка до начала его взрослой самостоятельной жизни. Более 150 тысяч семей Самарской области, среди которых есть и многодетные, и приемные семьи, получают социальную помощь от государства. Всего в регионе действуют 25 мер господдержки семей с детьми — это различные выплаты, пособия и компенсации. Все начинается с семьи, и в каждой мечте есть частица семьи, самого главного, для чего мы живем", — уверена координатор проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия" в Самарской области Марина Сидухина.