Явка - 78,82%, за Путина - 86,76%: предварительные итоги выборов по Самарской области

В Самарской области явка на выборах президента России составила 78,82%, следует из данных Центризбиркома по состоянию на 3:45 18 марта.

Действующий глава государства Владимир Путин набирает в регионе 86,76%. Никто из его оппонентов не смог получить более чем 5% голосов: Николай Харитонов (КПРФ) - 4,36%, Владислав Даванков ("Новые люди") - 4,18%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,07%.