Явка - 78,82%, за Путина - 86,76%: предварительные итоги выборов по Самарской области

В Самарской области явка на выборах президента России составила 78,82%, следует из данных Центризбиркома по состоянию на 3:45 18 марта.
Действующий глава государства Владимир Путин набирает в регионе 86,76%. Никто из его оппонентов не смог получить более чем 5% голосов: Николай Харитонов (КПРФ) - 4,36%, Владислав Даванков ("Новые люди") - 4,18%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,07%.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.